Приморский парламент объявил нелегальному бизнесу бой

В Законодательном Собрании Приморского края состоялось второе в этом году заседание. В ходе февральской сессии приморские депутаты провели первую в этом году корректировку бюджета, уделили внимание вопросам развития бизнеса, а также приняли ряд социально важных законопроектов.

Изменение параметров главного финансового документа края связано с тем, что в бюджет поступили дополнительные федеральные средства на социально значимые статьи, кроме того, было принято решение об увеличении собственных расходов.

Бюджет-2014: первые подвижки

Что касается федерального транша, 335,8 млн рублей будет направлено на финансирование государственных выплат в случае рождения третьего ребенка (или последующих детей), 8,8 млн рублей – на приобретение жилья для детей-сирот.

Если же говорить об увеличении расходной части, сюда были включены 17,8 млн рублей на исполнение исковых требований по обеспечению жильем детей-сирот, 432 млн 338 тыс. рублей на оплату труда учебно-вспомогательного персонала в дошкольных учреждениях (в связи с увеличением норматива), а также целевые поступления на компенсацию от стихийного бедствия сельхозпроизводителям, в том числе за счет остатков неиспользованных трансфертов 2013 года.

Еще одна статья расходов, которая вызвала немало споров, но в конце концов была утверждена большинством голосов, - бюджетные ассигнования в виде инвестиций в уставный капитал ОАО «Наш дом – Приморье» (докапитализация) в сумме 400 млн рублей для завершения строительства двух пятизвездочных гостиниц во Владивостоке. Накануне заседания депутаты посетили строящиеся объекты, на данный момент, по словам вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА, гостиницы готовы на 80%.

Корректировка бюджета была одобрена парламентариями сразу в трех чтениях. Доходная часть бюджета пополнилась на 369 млн рублей, составив в итоге 73 млрд 469 млн рублей; расходная часть выросла на 1 млрд 348 млн рублей – до 81 млрд 109 млн рублей; дефицит бюджета также увеличился и теперь оценивается в 7 млрд 640 млн рублей.

Легальному бизнесу – поддержка, нелегальному – бой

В первом чтении приняли парламентарии поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае». В данном случае краевой закон приводится в соответствие сразу с несколькими федеральными законами, отметил депутат Артем САМСОНОВ. Согласно поправкам, инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса расширяется: теперь в нее включены промышленные, индустриальные и агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, промышленного дизайна, трансфера технологий, кластерного развития, наконец, государственные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, предполагается создание официальных интернет-сайтов, которые призваны оказывать информационную поддержку предпринимателям.

Законопроект особо оговаривает, что все меры господдержки осуществляются только в соответствии с региональными программами развития малого и среднего бизнеса.

Внеся поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», депутаты ввели административную ответственность за нарушения в сфере заготовки, хранения и перевозки древесины. Напомним, в конце прошлого года в краевом парламенте был принят закон «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края». Теперь неисполнение требований закона влечет за собой наложение штрафов, а государственные лесные инспекторы получили право составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.

Так, если в пункте приема древесины нет документов учета принятого, переработанного и отгруженного леса, если нарушен порядок заполнения и хранения документов либо в них внесены недостоверные сведения, должностные лица несут наказание в виде штрафа в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Если у перевозчика древесины нет необходимых документов, это влечет за собой наложение штрафа для физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Заготовка древесины, ее переработка и вывоз за рубеж – это один из больных вопросов в Приморье, - комментирует Джамбулат ТЕКИЕВ, председатель комитета по региональной политике и законности. - В этой сфере много нарушений. Большое количество леса из Приморья вывозится незаконно. Мы приняли закон, предполагающий административную ответственность за нарушения в сфере оборота древесины. Во-первых, для нас важно сохранить лес в Приморье. Во-вторых, нужно, чтобы законная заготовка древесины давала доход в бюджет края».

Первое чтение в краевом парламенте прошел законопроект, который призван упорядочить пассажирские перевозки пригородного и межмуниципального сообщения. Даже по самым скромным подсчетам, нелегальные перевозчики в Приморье обслуживают более 500 тыс. человек в год, что составляет пятую часть всех перевозок в этой сфере. «С принятием этого закона мы наведем порядок в сфере пассажирских перевозок. В то же время, повысится безопасность движения маршрутных автобусов», - считает депутат Сергей ИЩЕНКО.

Документ предусматривает формирование перечней перевозчиков для каждого вида транспорта. Это позволит профильному краевому департаменту иметь достоверную информацию о перевозчиках, пассажиропотоке, расписании движения и уровне тарифов. Штраф для нелегальных перевозчиков, не включенных в перечень, может составить: для физических лиц - 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Наконец, во втором и третьем чтениях депутаты приняли поправки в краевой закон о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку. Теперь администрация края получила возможность исключать недобросовестные компании из реестра уполномоченных организаций, занимающихся эвакуацией и хранением автомобилей.

«Социалка»: внимание к деталям

Если говорить о социальных законопроектах, рассмотренных на февральской сессии, то прежде всего стоит отметить документы, направленные на поддержку многодетных семей.

Поправки в краевой закон о социальной поддержке льготных категорий граждан расширили сферу применения регионального материнского капитала. Напомним, ранее многодетные семьи могли использовать эти средства только на улучшение жилищных условий, образование и лечение детей. Теперь их можно будет направить на ремонт жилья, ипотеку, лечение родителей, покупку лекарственных препаратов и медицинских изделий, проезд к месту лечения ребенка, допускается также оплата образовательных услуг в негосударственных образовательных учреждениях. Документ оговаривает, что использовать средства маткапитала для лечения можно будет сразу после рождения ребенка, для других целей – через год.

«Мы постарались максимально расширить спектр действия материнского капитала, - отметил Игорь ЧЕМЕРИС, возглавляющий комитет по социальной политике и защите прав граждан. – В ходе подготовки законопроекта были учтены практически все предложения, которые поступили в комитет».

В первом чтении приняты поправки в закон о предоставлении земли многодетным семьям, внесенные губернатором края. Теперь семьи сами смогут выбирать, где получить землю: при желании им будет выделен участок в другом муниципальном образовании. По мысли законодателей, документ призван облегчить процедуру предоставления участков в крупных городах Приморского края, где ощущается недостаток земель.

«В прошлом году был прецедент, когда многодетная семья, проживающая в одном муниципальном образовании, хотела получить бесплатный земельный участок в соседнем, но существующий закон не позволял этого сделать, - прокомментировал зампред профильного комитета Юрий КОРНЕЕВ. – С принятием поправок такая возможность появится. Прежде всего, речь идет о муниципальных районах, граничащих друг с другом».

Депутаты доработали и еще один актуальный закон – «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». Принятые поправки уточняют перечень работ по капитальному ремонту, а также определяют порядок установления дополнительных взносов на капремонт, если у жителей многоквартирного дома появилось желание произвести ремонтные работы сверх плана.

По установленному порядку, жильцы многоквартирных домов заключают договор с региональным оператором и в соответствии с договором вносят плату за капитальный ремонт. Региональный оператор, в свою очередь, обязан производить работы в сроки, установленные договором и программой капремонта. Компания, которая будет выполнять ремонтные работы, выбирается на конкурсной основе.

Депутат Петр ЖУРАВЛЕВ, который входит в попечительский совет регионального оператора, сообщил, что устав фонда капитального ремонта уже подготовлен и находится в стадии регистрации, идет формирование исполнительных органов фонда. «Важно, чтобы в программу капремонта были, прежде всего, включены дома, которые подлежали ремонту на момент приватизации первой квартиры в этом доме, - отметил Журавлев. - Это дома постройки 40-70-х годов прошлого века. По тем или иным причинам работы в них так и не были выполнены. Нам нужно собрать информацию о количестве таких домов, чтобы понять, какая нагрузка ляжет на бюджет и на жильцов».

Напомним, жители Приморья начнут вносить платежи за капремонт со второго квартала 2014 года, тариф составит 6 рублей 57 копеек за квадратный метр.

Наконец, в ходе февральской сессии депутаты утвердили кандидатуру нового Уполномоченного по правам человека в Приморском крае (срок полномочий предыдущего омбудсмена Владимира УШАКОВА истек в январе 2014 года). Губернатор Приморья внес в Законодательное Собрание кандидатуру генерала, экс-депутата Законодательного Собрания и экс-спикера Думы Владивостока Валерия РОЗОВА, которая была поддержана большинством голосов.