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В Приморском крае на муниципалов повесят всех собак
Под занавес февраля губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ внес на рассмотрение депутатов ЗС ПК долгожданный законопроект «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».
Документ фактически сохраняет статус-кво, который существовал до тех пор, пока Верховный суд РФ не закрепил полномочия по регулированию численности бродячих собак за региональными властями. Теперь выполнение этих функций предполагается поручить местным властям, наделив их необходимым финансированием. Только в 2014 году, по расчетам авторов законопроекта, городам и районам потребуется более 23 млн руб.
Согласно тексту законопроекта, муниципалам будет предписано заниматься отловом безнадзорных животных, их последующей транспортировкой, учетом, содержанием, лечением и вакцинацией. В случае эвтаназии отловленных животных местным властям необходимо будет обеспечить уничтожение биологических отходов. Документ дает право муниципальным образованиям на «дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств» на эти цели. Кроме того, в п. 2.2. ст. 5 законопроекта на региональные власти возлагается обязанность обеспечивать органы МСУ необходимыми материальными и финансовыми средствами.
Муниципальным образованиям предполагается выделять субвенции, объем которых рассчитают по специальной формуле. При расчете будут использованы прописанные в законопроекте средние показатели затрат на отлов, транспортировку, учет и содержание животного, а также оплату труда персонала, который будет этим заниматься. Стоимость таких работ в расчете на одно безнадзорное животное авторы законопроекта оценили в 3,7 тыс. руб. Утилизация биологических отходов в результате эвтаназии в расчете на одно животное, как предполагается, обойдется в 1,1 тыс. руб. Объем средств краевого бюджета, необходимых для выделения субвенций, только в 2014 году составляет 23,67 млн руб.
Кстати, определен в проекте закона и норматив численности животных, подлежащих отлову и содержанию: 3 головы безнадзорных животных на 1 тыс. чел. населения. Таким образом, для 600-тысячного Владивостока этот норматив составит 1878 голов, а в малонаселенном Ольгинском районе нужно будет отловить всего 31 животное.
Напомним, что неопределенность в вопросе отлова бродячих животных во Владивостоке сохраняется уже около полугода. Сначала Контрольно-счетная палата, а затем и прокуратура города заявляли протест по поводу трат из городского бюджета на отлов животных. Протесты, впрочем, без лишних сантиментов были отклонены депутатами, понимающими, что в случае чего покусанный уличными псами электорат обратится к ним. Кроме того, думой было принято обращение в адрес губернатора с просьбой предусмотреть в бюджете края на 2014 год необходимые для регулирования численности животных средства.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Не, серьёзно. Вот сколько надо идиотов, что б перегоревшую лампочку заменить. . .