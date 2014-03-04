В Пограничном районе партии "сэкономили" на кандидатах

Участники выборов главы Пограничного района вели избирательную кампанию за собственный счет. Политики вносили в избирательный фонд свои кровные, а не деньги из партийной кассы. По состоянию на 20 февраля только один кандидат мог похвастаться финансовой помощью от выдвинувшей его партии.

Как следует из отчета о поступлении и расходовании денежных средств в избирательных фондах кандидатов, по состоянию на 20 февраля больше всего денег – почти 438 тыс. руб. - поступило в фонд Николая ТОДОРОВА, выдвинутого «Единой Россией». Причем все эти деньги обозначены как собственные средства кандидата. Также за свой счет, согласно документу, баллотируется самовыдвиженец Павел АНТИПИН, не пожалевший на выборы аж 47 тыс. руб. Интересно, что по состоянию на 20 февраля избирательные фонды обоих кандидатов были практически пусты – у Тодорова осталось лишь 5,7 тыс. руб., а у Антипина – «символическая» сумма в 451 рубль.

Куда более экономным оказался выдвинутый КПРФ Виктор БОРОВКОВ, который к 20 февраля успел потратить только 27 тыс. руб. из находящихся в его распоряжении 200 тысяч. Возможно, такая бережливость отчасти объясняется тем фактом, что вся эта сумма выделена кандидату партией, а сам он не перевел в фонд ни копейки.