В бюджете Приморья пока нет средств на содержание вертолетов Bell

Краевые депутаты считают, что региону необходима комплексная программа развития малой авиации и аэродромной инфраструктуры.

Краевые депутаты считают, что региону необходима комплексная программа развития малой авиации и аэродромной инфраструктуры.В необходимости разработки комплексной программы развития малой авиации в Приморском крае убеждены депутаты Законодательного Собрания. Сегодня из краевой казны выделяются сотни миллионов рублей на покупку вертолетов и самолета, однако суммы, необходимые на обслуживание авиатехники и создание инфраструктуры для нее, до сих пор не определены. Эти и другие вопросы, связанные с покупкой воздушных судов, вновь прозвучали во время отчета и.о. директора департамента промышленности и транспорта Ивана ТИРСКИХ перед депутатами ЗС ПК.

По словам представителя администрации, в 2013 году из краевого бюджета КГУП «Пластунавиа» были перечислены 153 млн. руб., необходимые для приобретения двух вертолетов марки Bell и одного пассажирского самолета DHC-6 Twin Otter. Однако в прошлом году освоить эти средства не удалось. В 2014 году на приобретение авиатехники и лизинговые платежи из краевого бюджета дополнительно выделяют 390 млн. рублей. А общий объем средств, которые краевое предприятие "Пластун-Авиа" в Приморье планирует направить на оказание услуг по лизингу двух вертолетов Bell 407GX, относящихся к нему запчастей и оборудования, составляет 645 млн. рублей

Депутат Артем САМСОНОВ попросил уточнить стоимость закупаемой авиатехники. Иваном Тирских было озвучено, что стоимость одного вертолета Bell-407 на сегодня составляет $6,5 млн., а один самолет DHC-6 Twin Otter обойдется в $ 9 млн. Как верно подметил депутат Дмитрий НОВИКОВ, учитывая происходящие колебания курса доллара, окончательная стоимость вертолетов и самолета может отличаться от заявленной.

Кроме того, на практике авиатехника потребует значительных средств на содержание и облуживание.

- Покупается не вертолет, а жизненный цикл. Сегодня средства в бюджете заложены только на приобретение авиатехники в лизинг. Но еще нужно проводить сервисное обслуживание машин, покупать запчасти, обучать экипажи. Сколько это будет стоить? - акцентировал внимание депутат ЗС ПК, генеральный директор авиазавода «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО.

По словам Ивана Тирских, в настоящее время в краевой казне предусмотрены только средства на приобретение авиатехники.

В то же время, руководитель приморского авиапредприятия признал, что холдинг «Вертолеты России» на сегодня не выпускает аналогичных машин. Правительство Москвы закупает для санитарной авиации российский вертолет Ка-226, но однако для Приморского края он не совсем подходит: максимальная дальность полета без дозаправки в 500 км, приемлемая для Москвы, слишком мала для приморских просторов.

Отдельно были затронуты вопросы состояния аэродромной инфраструктуры в Приморском крае. По словам Юрия Денисенко, федеральными правилами установлены требования к оборудованию взлетно-посадочных полос. Кроме того, на каждый аэродром необходимо нанимать персонал и платить людям зарплату. По мнению парламентария, все эти расходы должны быть учтены при расчете стоимости летного часа для покупаемых воздушных судов.

Как уточнил Иван Тирских, в программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Сибири до 2025 года заложены средства на модернизацию взлетно-посадочных полос в селах Амгу, Светлая и Единка Тернейского района. Кроме того, администрацией Приморья направлены обращения к полпреду в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ и главе Минвостокразвития Александру ГАЛУШКЕ, а также в Минтранс РФ с просьбой предусмотреть средства еще на 10 площадок в разных районах Приморья.

- Нам нужно развивать аэродромную сеть в любом случае, а не только для двух самолетов, которые мы планируем закупить, - подчеркнул Иван Тирских.

Артем СТРОГИН.

ZRPRESS.ru, Владивосток