www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Рыбная отрасль
Распечатать

В Приморье планируется модернизация рыбохозяйственного комплекса

04 Марта 2013, 12:13 | Приморье

Правительство Российской Федерации приняло программу развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года стоимостью около 90 миллиардов рублей.

В результате выполнения всех мероприятий госпрограммы должны увеличиться и улов, и производство, и переработка, и потребление морепродуктов. К 2020 году среднестатистический россиянин должен потреблять не менее 28 килограммов. В Приморье планируется модернизация рыбохозяйственного комплекса.

В Приморье также планируется обновлять и модернизировать производственные фонды рыбохозяйственного комплекса, а также развивать рынок рыбной продукции.

Такие направления отражены в государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы», которая была утверждена в декабре 2012 года.

Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, программа нацелена на расширение производства конкурентоспособной российской рыбо- и морепродукции глубокой степени переработки, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Госпрограмма подразделяется на три подпрограммы: «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса», «Развитие рынка рыбной продукции» и «Развитие системы государственного управления».

Финансирование программы из краевого бюджета за пять лет составит 1,14 миллиардов рублей, в том числе 220 миллионов рублей в 2013 году.

Программа призвана обеспечить широкое использование биоресурсов внутренних водоемов и морских акваторий и увеличить производство рыбной продукции массового спроса. Объем производства товарной продукции аквакультуры планируется повысить в 8,5 раза, а товарной пищевой рыбной продукции (включая консервы) – в 1,26 раза.

С конца 2010 по 2012 годы в Приморье действовала краевая целевая программа «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки Приморского края», на реализацию которой в прошлом году было выделено 140 миллионов рублей. В результате рост производства предприятий – участников программы увеличился на 29 процентов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: рыбная отрасль  экономика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru