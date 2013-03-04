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В Приморье планируется модернизация рыбохозяйственного комплекса
Правительство Российской Федерации приняло программу развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года стоимостью около 90 миллиардов рублей.
В результате выполнения всех мероприятий госпрограммы должны увеличиться и улов, и производство, и переработка, и потребление морепродуктов. К 2020 году среднестатистический россиянин должен потреблять не менее 28 килограммов. В Приморье планируется модернизация рыбохозяйственного комплекса.
В Приморье также планируется обновлять и модернизировать производственные фонды рыбохозяйственного комплекса, а также развивать рынок рыбной продукции.
Такие направления отражены в государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы», которая была утверждена в декабре 2012 года.
Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, программа нацелена на расширение производства конкурентоспособной российской рыбо- и морепродукции глубокой степени переработки, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Госпрограмма подразделяется на три подпрограммы: «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса», «Развитие рынка рыбной продукции» и «Развитие системы государственного управления».
Финансирование программы из краевого бюджета за пять лет составит 1,14 миллиардов рублей, в том числе 220 миллионов рублей в 2013 году.
Программа призвана обеспечить широкое использование биоресурсов внутренних водоемов и морских акваторий и увеличить производство рыбной продукции массового спроса. Объем производства товарной продукции аквакультуры планируется повысить в 8,5 раза, а товарной пищевой рыбной продукции (включая консервы) – в 1,26 раза.
С конца 2010 по 2012 годы в Приморье действовала краевая целевая программа «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки Приморского края», на реализацию которой в прошлом году было выделено 140 миллионов рублей. В результате рост производства предприятий – участников программы увеличился на 29 процентов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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