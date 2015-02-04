Глава Приморья уволил с жесткой формулировкой высокопоставленного сотрудника администрации

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 3 февраля подписал приказ об увольнении заместителя директора краевого департамента здравоохранения Бориса Левашко, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Согласно приказу, Борис Левашко освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы «в связи с утратой доверия».

Соответствующее решение было вынесено на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата губернатора, администрации, органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта интересов.

«В ходе заседания Комиссии установлено, что заместителем директора не были соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов. Кроме того, при поступлении на государственную гражданскую службу он предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах», – сообщили в департаменте кадров Приморского края.

По словам пресс-секретаря губернатора Сергея Нехаева, позиция главы региона в отношении таких сотрудников однозначна.

«Владимир Владимирович занимает жесткую позицию в подобных ситуациях. Все выявляемые случаи находятся на особом контроле вице-губернатора Александра Лося. И работа в этом направлении будет только усиливаться», - сообщил Сергей Нехаев.

Отметим, необходимость усилить противодействие коррупции глава региона подчеркнул на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края.

«Особое внимание должно быть уделено борьбе с коррупцией и проявлениями конфликта интересов. Работа по искоренению коррупции на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах, должна быть активизирована. Над этим мы будем работать совместно», – обратился глава региона к представителям прокуратуры.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.