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Законодатели Приморья "милитаризировали" Общественную палату
Новообразование приморской политики на неделе пополнилось ветеранами Вооруженных Сил и профсоюзными лидерами.
Непростым и тернистым путем идет Приморский край к тому, чтобы обзавестись - одним из последних в стране - Общественной палатой. На неделе очередной этап голосования едва не сорвался из-за политических противоречий в приморском парламенте. Оппозиция, иногда позволяющая себе «пощекотать нервы» шаткому единороссовскому большинству, проявила характер и на этот раз.
По принятому в 2013 году краевому закону Законодательное Собрание имеет право назначить в Общественную палату пятерых человек. Учитывая, что фракций в приморском парламенте всего четыре, обзавестись своим членом Общественной палаты могла бы каждая политическая сила.
Именно такой вариант предложил депутат от Компартии Евгений БОЧАРОВ, охарактеризовав сформированную на две трети палату как «карманную». Коммунисты предложили выбрать в Общественную палату по одному представителю от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а доминирующей «Единой России» дать возможность провести в ОП сразу двух человек.
Загвоздка состояла в том, что «медведи» выставили на рейтинговое голосование сразу четверых кандидатов, «справедливороссы» - троих, ЛДПР – двух и коммунисты – одного. Председатель фракции «ЕР» в парламенте Сергей СОПЧУК перед заседанием вполне демократично согласился уступить одну из вакансий в Общественной палате одной из оппозиционных фракций, а кроме того, разбавить палату, куда до сих избирались в основном жители Владивостока, уважаемыми людьми из приморской глубинки.
Правда, большинство из выдвинутых «ЕР» людей почему-то оказались жителями краевой столицы: председатель совета ветеранов Владивостока Яков КАН, бывший командующий Тихоокеанским флотом Константин СИДЕНКО, бывший командующий Пограничными войсками в Приморском крае и вице-мэр Владивостока Павел ТАРАСЕНКО. Глубинку Приморья представил всего один человек - завотделением октябрьской районной больницы Владимир ГЛУХОВ.
Однако эти четверо – безусловно, уважаемых в крае людей - в Общественную палату прошли с огромным трудом. Когда дело дошло до составления списка кандидатов в палату, идеологические противоречия достигли апогея: поддержанные эсерами коммунисты решили не участвовать в голосовании, а избранный в счетную комиссию Владимир БЕСПАЛОВ вышел из нее.
Провести своих кандидатов в Общественную палату самостоятельно у «Единой России» не получилось бы: для избрания в палату нужно было получить 20 голосов, тогда как единороссов на заседании ЗС ПК пришло всего 19. На помощь «медведям» вполне ожидаемо пришли депутаты от ЛДПР, которые в награду получили одно место для своего представителя в Общественной палате. Им стала предпринимательница Алена БЕЛОУСОВА.
А буквально за два дня до голосования в ЗС ПК еще пять человек были избраны в Общественную палату теми, кто избрался в этот орган раньше. В этой пятерке тон задают профессиональные объединения: краевая федерация профсоюзов провела в состав Палаты своего активиста Нину ЗИНОВЬЕВУ, а проект «Славим человека труда» - руководителя одной из номинаций Юрия НАЗАРЕЦ. К профсоюзникам можно отнести и главу недавно воссозданного в Приморье отделения «Союза журналистов России» Виктора СУХАНОВА. Также в Палату вошли известный в крае эксперт в сфере миграции Сергей ПУШКАРЕВ и руководитель холдинга «Зеленые листья» Виктор МАРЧЕНКО.
Теперь свое слово осталось сказать только инициатору создания Общественной палаты - губернатору края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ. После того как он определит последнюю пятерку членов Общественной палаты, новый орган приморской политики сможет наконец приступить к работе.
Андрей СЕРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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