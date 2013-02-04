Пенсионерам Приморского края начали выплачивать пособие в 900 рублей

4 февраля губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал закон Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», предусматривающий единовременную социальную выплату пенсионерам региона. Ее размер оставляет 900 рублей.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, перечисление средств в кредитные учреждения и региональное отделение «Почты России» началось сегодня.

«Выплату пенсионеры могут получать с сегодняшнего дня с карт кредитного учреждения, либо в ближайшем почтовом отделении. Также выплаты доставляются почтальонами на дом вместе с пенсией», - подчеркнула Лилия Лаврентьева.

Напомним, соответствующее решение глава региона озвучил в прямом эфире программы «Приморье. События. Итоги. 2012» 29 декабря. По решению губернатора такую же выплату пенсионеры получат и в 2014 году. В следующем году после индексации ее размер составит 1000 рублей.

31 января на январской сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли в трех чтениях проект закона «О краевом бюджете на 2013 год». Одним из оснований для корректировки краевого бюджета стало решение Губернатора края восстановить меры социальной поддержки, действовавшие в Приморье до 2012 года. Приморские законодатели предусмотрели в краевом бюджете на 2013 год 529,6 миллионов рублей на единовременную социальную выплату приморским пенсионерам. Изменения в основной финансовый документ Приморья были приняты в ходе очередного заседании краевого парламента, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог".