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Пенсионерам Приморского края начали выплачивать пособие в 900 рублей

04 Февраля 2013, 19:17 | Приморье

4 февраля губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал закон Приморского  края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», предусматривающий единовременную социальную выплату пенсионерам региона. Ее размер оставляет 900 рублей.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, перечисление средств в кредитные учреждения и региональное отделение «Почты России» началось сегодня.  

«Выплату пенсионеры могут получать с сегодняшнего дня с карт кредитного учреждения, либо в ближайшем почтовом отделении. Также выплаты доставляются почтальонами на дом вместе с пенсией», - подчеркнула Лилия Лаврентьева.  

Напомним, соответствующее решение глава региона озвучил в прямом эфире программы «Приморье. События. Итоги. 2012» 29 декабря. По решению губернатора такую же выплату пенсионеры получат и в 2014 году. В следующем году после индексации ее размер составит 1000 рублей.

31 января на январской сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли в трех чтениях проект закона «О краевом бюджете на 2013 год». Одним из оснований для корректировки краевого бюджета стало решение Губернатора края восстановить меры социальной поддержки, действовавшие в Приморье до 2012 года. Приморские законодатели предусмотрели в краевом бюджете на 2013 год 529,6 миллионов рублей на единовременную социальную выплату приморским пенсионерам. Изменения в основной финансовый документ Приморья были приняты в ходе очередного заседании краевого парламента, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: пенсия  Владимир Миклушевский  губернатор Приморского края 



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Комментарии

  • Псевдоним09:57, 05.02.2013#

    Вот пошикуют!!!!

  • Псевдоним08:54, 10.02.2013#

    а ип зато как подняли про это ни слова.

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