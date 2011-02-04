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В Дальнегорске разгорается бюджетная война

04 Февраля 2011, 11:48 | Приморье

24 января Дума Дальнегорского городского округа преодолела вето, наложенное главой ДГО Григорием КРУТИКОВЫМ на проект бюджета округа на 2011 год. В результате был принят бюджет, в котором не хватает средств на отопление муниципальных предприятий и учреждений.

Администрация неоднократно подчеркивала, что представленный (а по сути, сформированный думой самостоятельно) проект бюджета городского округа невозможно исполнить.

Суть разногласий между администрацией и депутатами Думы ДГО в так называемой «Программе по исполнению наказов избирателей», согласно которой депутаты планировали направить на благоустройство более 31 млн рублей из бюджета округа. При этом значительно пострадали другие расходные части статей городского бюджета. В частности, уменьшено финансирование культуры, здравоохранения, образования.

В принятом Думой ДГО бюджете заложено недостаточно средств, чтобы оплатить услуги поставщикам жилищно-коммунальных услуг, в частности - подачу тепла от централизованных источников «Примтеплоэнерго» для детских садов, школ, больницы. Администрация Дальнегорского округа намерена в суде оспорить решение дальнегорских депутатов о бюджете.

Автор: Татьяна Курочкина
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