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Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья

03 Декабря 2018, 14:00 | Приморье

29 ноября на очередном заседании Думы Дальнегорского городского округа было принято решение о переносе двух этапов конкурса на замещение должности главы Дальнегорского городского округа на 17 декабря 2018 года.

Основанием для принятия такого решения, стало ходатайство конкурсной комиссии, так как для проверки сведений, предоставленных гражданами, желающими участвовать в конкурсе, требуется более длительный срок. Время и место для проведения этапов конкурса будет определено конкурсной комиссией.

16 декабря в Приморском крае состоятся выборы губернатора.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Дальнегорск  выборы 



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