Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья
03 Декабря 2018, 14:00 | Приморье
29 ноября на очередном заседании Думы Дальнегорского городского округа было принято решение о переносе двух этапов конкурса на замещение должности главы Дальнегорского городского округа на 17 декабря 2018 года.
Основанием для принятия такого решения, стало ходатайство конкурсной комиссии, так как для проверки сведений, предоставленных гражданами, желающими участвовать в конкурсе, требуется более длительный срок. Время и место для проведения этапов конкурса будет определено конкурсной комиссией.
16 декабря в Приморском крае состоятся выборы губернатора.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги: Дальнегорск выборы
Новости тематики
- Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья
- "Мнение руководства коммунистов не совпадает с мнением жителей Приморья"
- Педагогам Приморья повышают заработную плату
- Бюджет Приморского края-2019 будет сверхсоциальным
- Выборы губернатора Приморья попали под наблюдение
- "Белый дом" продолжает перезагрузку
- Фильтрованная пятерка
- ЦИК отмечает равный подход и лояльность крайизбиркома Приморья к кандидатам в губернаторы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"
Новости раздела
- Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья
- Ошибка эксперта: доказательства вины мэра Дальнегорска рухнули в суде
- "Мнение руководства коммунистов не совпадает с мнением жителей Приморья"
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Педагогам Приморья повышают заработную плату
- Бюджет Приморского края-2019 будет сверхсоциальным
- Выборы губернатора Приморья попали под наблюдение
- "Белый дом" продолжает перезагрузку
- Фильтрованная пятерка
- ЦИК отмечает равный подход и лояльность крайизбиркома Приморья к кандидатам в губернаторы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- Умер президент США
Loading...