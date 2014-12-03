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Поручения Владимира Миклушевского по итогам визита в Спасский район
В Спасском районе проведут капитальный ремонт гидротехнических сооружений Сорочевского (Кронштадтского) гидроузла, построят детский сад, а также обеспечат фельдшерско-акушерский пункт в селе Прохоры санитарной машиной. Такие поручения по итогам Большого проезда дал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Владимир Миклушевский посетил Спасский район 7 июля. По итогам визита были отобраны три наиболее острые социальные проблемы, которые обозначили главе региона жители района. Одна из них – очередь в детские сады. По поручению Губернатора, концу 2015 году в селе Лётно-Хвалынское завершат строительство нового детского сада. Контролировать ход работ будут вице-губернаторы Олег Ежов и Татьяна Заболотная.
Глава региона также поручил первому вице-губернатору Приморского края Василию Усольцеву в 2016 году организовать проведение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Сорочевского (Кронштадтского) гидроузла. Проект работ будет разработан в 2015 году.
Кроме того, в Спасском районе остро стоял вопрос обеспечения автотранспортом ФАПа в селе Прохоры. Губернатор поручил приобрести санитарную машину для фельдшерско-акушерского пункта своему заместителю Павлу Серебрякову уже в 2015 году.
Напомним, по итогам Большого проезда Владимира Миклушевского по территориям края сформировано 102 поручения. Для каждого муниципального образования отобраны три проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу. По словам Губернатора Приморья, с учетом исполнения поручений будут пересмотрены все государственные программы региона.
«По сути, это итог Большого проезда. Каждый муниципалитет получит решение трех конкретных задач и ресурс к исполнению. Где-то мы улучшим качество водоснабжения, построим спорткомплекс, детский сад, больницу, ледовую арену или школу. В основу всех поручений легли насущные проблемы и просьбы местных жителей», - отметил Владимир Миклушевский.
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