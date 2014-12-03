Поручения Владимира Миклушевского по итогам визита в Яковлевский район

В Яковлевском районе исполнят три поручения, которые Губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал по итогам Большого проезда по краю. Здесь отремонтируют и оснастят медицинским оборудованием центральную районную больницу, завершат ремонт районного Дома культуры и спорта в селе Новосысоевка и приступят к строительству очистных сооружений в селе Яковлевка.

Контролирует исполнение поручений куратор территории – вице-губернатор Татьяна Заболотная.

В 2015 году в районе здесь будет проведен ремонт культурно-досугового центра Новосысоевского сельского поселения. Поручение главы региона предстоит выполнить Татьяне Заболотной совместно с главой Яковлевского района.

Еще одно поручение – ремонт центральной районной больницы. Владимир Миклушевский дал поручение своему заместителю Павлу Серебрякову организовать ремонт медицинского учреждения в 2017 году.

Кроме того, в 2015 году в селе Яковлевка будет разработан проект очистных сооружений. Завершится строительство в 2016 году. Ответственный за исполнение этого поручения – вице-губернатор Олег Ежов.

Напомним, по итогам Большого проезда Владимира Миклушевского по территориям края сформировано 102 поручения, которые будут исполнены в течение 2015-2017 годов.

Для каждого муниципального образования отобраны три проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу. По словам Губернатора Приморья, с учетом исполнения поручений будут пересмотрены все государственные программы региона.

«По сути, это итог Большого проезда. Каждый муниципалитет получит решение трех конкретных задач и ресурс к исполнению. Где-то мы улучшим качество водоснабжения, построим спорткомплекс, детский сад, больницу, ледовую арену или школу. В основу всех поручений легли насущные проблемы и просьбы местных жителей», - отметил Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.