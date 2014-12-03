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Владимир Миклушевский получил высокую оценку в политическом рейтинге губернаторов РФ
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский получил высокую оценку в рейтинге политической выживаемости глав субъектов РФ. Эксперты поставили главе края оценку «4+» из максимально возможных «5».
Рейтинг подготовлен экспертами фонда «Петербургская политика» и коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В него вошли все главы регионов России. Позиции глав Крыма и Севастополя не учитываются до завершения переходного периода.
Эксперты отмечают: 2014 год отмечен выборами губернаторов многих регионов. В данных условиях факторами, влияющими на выживаемость, стали популярность и способность держать под контролем политическую и социальную ситуацию в условиях ухудшения экономической конъюнктуры, исполнение «майских» Указов Президента, взаимодействие с Общероссийским народным фронтом, проведение в регионах реформы местного самоуправления.
В Приморье эксперты отметили поддержку, которую Владимир Миклушевский получил на выборах, а также решение главы Приморья о назначении Светланы Горячевой представителем региона в Совете Федерации.
Отметим, экспертами при составлении рейтинга выступили ведущие специалисты политической сферы России: президент Фонда «Петербургская политика», Михаил Виноградов, ведущий программы телеканала РБК ТВ «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, профессор Высшей Школы Экономики Олег Матвейчев, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор Института развития региональных элит Илья Семин и другие.
Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» является независимой некоммерческой организацией. Фонд создан в 2002 году для изучения общественного мнения и социальных процессов в обществе, для проведения научных, социологических и политических исследований.
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