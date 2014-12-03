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О Приморском крае расскажет портал "Мое Приморье"
Узнать все о Приморье теперь можно на официальном сайте администрации края. В рамках портала primorsky.ru запущен новый сервис «Мое Приморье».
По интерактивной карте на главной странице можно перейти в раздел, посвященный одной из территорий края. Здесь собрана ключевая информация о каждом из 34 муниципальных образований. На портале можно найти контактные данные чиновников, информацию о крупных предприятиях, спортивных и школьных учреждениях, здесь же можно будет прочитать последние новости района и многое другое.
Напомним, по итогам Большого проезда Владимира Миклушевского по краю сформировано 102 поручения, которые будут исполнены в течение 2015-2017 годов. Для каждого муниципалитета отобраны три проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу.
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