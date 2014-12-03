В Октябрьском районе единороссов много не бывает

«Единая Россия» установила тотальный контроль над Думой Октябрьского района Приморья. По итогам довыборов в конце ноября эта политическая сила получила еще одного, 15-го депутата в представительном органе власти. Таким образом, теперь все 15 мест в думе заняты выдвиженцами одной партии.

Отголоском сентябрьских выборов стало голосование по выборам депутата Думы Октябрьского района по округу №14. Напомним, что в Единый день голосования, 14 сентября, выборы депутата в этом округе не состоялись в связи с выбытием всех кандидатов.

На повторных выборах в ноябре за единственный вакантный мандат боролись два самовыдвиженца, а также два представителя парламентских партий - предприниматель Алексей ПАНКРАТОВ от ЛДПР и заведующая детским садом Людмила НИКОНОВА от партии «Единая Россия».

По итогам голосования 23 ноября именно Людмила Никонова получила депутатский мандат: за нее отдали голоса более 90 процентов пришедших на участки избирателей. Теперь все 15 из 15 депутатов районной думы являются представителями «Единой России», равно как и избранный в сентябре глава района Дмитрий НИКИФОРОВ. Так что «отложенный итог» тех самых сентябрьских выборов еще более укрепит имидж данной территории как практически стопроцентной вотчины «Единой России».

К слову, нынешний руководитель фракции «ЕР» в ЗСПК Сергей СОПЧУК в начале 2000-ых годов руководил как раз Октябрьским районом, а ныне является депутатом от округа, куда входит это муниципальное образование.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.