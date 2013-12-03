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Известному в Приморье политику поручено решение ключевой для хозяина "белого дома" задачи
На прошлой неделе порог «белого дома» публично переступил бывший депутат Госдумы от Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ. Василий Иванович теперь фактически станет «правой рукой» губернатора Приморского края в ранге помощника: известному приморскому политику поручено решение ключевой для нынешнего хозяина «белого дома» задачи – привлечения инвестиций в регион.
Интересно, что слухи о возможном назначении Усольцева в топ-менеджмент региона циркулировали еще в октябре. Якобы Василий Иванович должен был заменить первого-вице губернатора Александра КОСТЕНКО. Тогда в краевой администрации подобные слухи опровергли. Теперь же Усольцев получил статус, сравнимый с вице-губернаторским. Как известно, депутаты краевого Заксобрания одобрили идею создать фонд финансирования инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства. Основой фонда станут средства региона, предусмотренные на создание инфраструктуры для создаваемых инвесторами производств. Согласно документу, основой инвестиционного фонда станут средства краевого бюджета, необходимые для создания транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование создаваемых инвестором производств. Планируется, что инвестфонд начнет действовать в Приморье с 2015 г. С этим и связывают решение Миклушевского назначить двух помощников по инвестиционным вопросам. Усольцев будет курировать работу Корпорации развития Приморского края, а другой помощник – Антон РОДИОНОВ – Агентство по привлечению инвестиций.
При этом круг полномочий Усольцева настолько широк, что ему могут позавидовать некоторые вице-губернаторы: в новой должности он сможет оценивать работу начальников департаментов «Белого дома» и вице-губернаторов. Правда, расплывчатый статус советника подразумевает, что отчитываться Василий Иванович будет только перед губернатором края, став некой «точкой входа» в администрацию для всех потенциальных инвесторов.
Андрей СЕРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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государственно частное партнерство, в чем суть? построй на бюджетные дорого и перепродай как убыточное подешевле в частные руки? От таких долгостроев гостиниц и пр. только такой вывод такого партнерства напрашивается, приватизация?