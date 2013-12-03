В Приморье ситуация с землей для многодетных семей доведена до абсурда

Чтобы исполнить указ Президента власти Владивостока вынуждены судиться с краевой структурой

В Приморье многодетные семьи не могут добиться положенных им по закону участков под строительство жилья – земли в городской черте на всех не хватает, да и для выдачи того, что есть, чинят препятствия. Доведенные до отчаяния люди обратились с открытым письмом к Президенту России, жалуясь на невыполнение его указа краевыми властями. А с нового года в Приморье вступает в силу еще один «земельный» закон, и тогда ситуация грозит накалиться до предела.

Надежду улучшить жилищные условия многодетным семьям подарили вначале федеральные, а затем региональные власти. В соответствии с законом Приморского края №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», каждой многодетной семье может быть предоставлен участок от 0,07 до 0,2 га. Закон действует с ноября 2011 года, но раздавать землю многодетным семьям не спешат.

По словам Ирины МЕДВЕДЕВОЙ, председателя Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей», ситуация с выделением земельных участков непростая во всех городских округах: и Артемовском, и Арсеньевском, и Находкинском, и Уссурийском. Но наиболее остро проблема с землей стоит в краевом центре. Во Владивостоке в очереди на получение земельных участков числится 1606 семей, при этом за два года с момента действия закона выделено всего 124 участка. При таких темпах многодетным семьям ждать и ждать…

В силу сложившихся обстоятельств землей в черте Владивостока распоряжается администрация края. Между тем на территории Владивостокского городского округа есть немалые массивы земельных участков – в ведении «Приморского лесничества».

Ситуация абсурда

«Губернатор края не только остается безучастным к проблемам жителей, но, по нашему мнению, усугубляет и без того сложную социальную ситуацию», - говорится в письме к Президенту.

И губернатор отреагировал.

На минувшей неделе на заседании администрации Приморского края глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ раскритиковал деятельность глав муниципальных образований, затягивающих процесс выделения земельных участков многодетным семьям, и дал поручение краевому парламенту провести депутатское расследование по вопросу выделения земли.

По мнению губернатора, выдавать многодетным семьям земельные участки следует за счет земель… «Владивостокского лесничества».

Однако, как пояснили «Золотому Рогу» специалисты администрации города, «Владивостокского лесничества», как такового, просто не существует. Есть владивостокский филиал краевого госучреждения «Приморское лесничество», являющегося структурным подразделением администрации края. Те участки, которые власти Владивостока оформляют для многодетных семей, «Примлес» отдавать не соглашается.

Пять лет назад администрацией Владивостока была подготовлена нормативная база и внесены необходимые изменения в Генплан, согласно которому на территории Владивостока нет такой категории, как «леса». А значит, эти участки можно выдавать многодетным семьям под строительство жилья – как того требует закон.

Но чтобы выдать многодетной семье оформленный участок, его необходимо сначала поставить на кадастровый учет и затем оформить в собственность. Если с кадастром никаких проблем не возникает, то на следующем этапе все останавливается. При оформлении права собственности городские власти получают отказ от Управления Федеральной Регистрационной службы, которое не может вынести положительное решение из-за отказов «Примлеса» согласовать оформляемые участки, со ссылками на то, что они находятся на территории лесного фонда. В результате администрация Владивостока вынуждена обращаться в суд по каждому такому случаю. Суд, как правило, признает правоту городских властей. И таких ситуаций за последнее время в судебной практике 76. При этом судебные тяжбы занимают в среднем год-полтора.

«Ситуация доведена до абсурда: со своими же коллегами нам приходится судиться, чтобы выполнить указ Президента и выделить участки многодетным семьям», - отметил глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

«Департамент лесного хозяйства не препятствует администрации Владивостока в постановке на кадастровый учет лесного фонда. Полагаю, что администрация Владивостока проигнорировала нормы действующего законодательства и рекомендации Минприроды», - пытается оправдаться и.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края Егор ЕГОРОВ.

«Это не соответствует действительности, - подчеркивают специалисты городского управления градостроительства и архитектуры. - Администрация города Владивостока осуществляет постановку на кадастровый учет участков лесничества в полном соответствии с рекомендациями Министерства природных ресурсов. На этом этапе препятствий не возникает. Однако следующий необходимый этап – оформление участка в собственность. Без этого участок невозможно передать многодетной семье. Именно на этом этапе возникают препятствия со стороны краевого учреждения «Приморское лесничество. Таким образом, препятствует в выдаче земли многодетным семьям во Владивостоке именно КГКУ «Приморское лесничество».

К слову, в пятницу, 29 ноября, в администрации края прошло совещание как раз по вопросу конфликта между лесничеством и властями Владивостока. Первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО согласился с претензиями администрации города к лесникам и поручил Егорову проконтролировать, чтобы лесники не чинили препятствий при оформлении участков именно многодетных. Он также добавил, если узнает, что участки сдаются в долгосрочную аренду в частные руки или коммерческим структурам, то «придется плохо».

То ли еще будет

Как видим, ситуация с выделением земельных участков многодетным семьям зашла в тупик. А что тогда будет месяц спустя, когда начнет действовать еще один «земельный» закон? Речь идет о Законе Приморского края № 250-КЗ от 27.09.2013, согласно которому на бесплатный земельный надел смогут претендовать семьи, в которых супругам не исполнилось 35 лет, и семьи с двумя детьми.

«Последние полгода мы живем в театре абсурда, по-другому происходящее назвать трудно, - продолжает Ирина Медведева. - Новый закон, инициированный Владимиром Миклушевским, о предоставлении бесплатной земли под строительство для молодых и двухдетных семей, вообще не позволит многодетным дождаться своей очереди. На земельные участки будут претендовать десятки тысяч семей! Где же город возьмет столько земли?

Действие вновь принятого закона не предполагает преимущественного права на получение земельных участков многодетным семьям. Их формирование будет осуществляться из той же категории земель: земель, находящихся в собственности муниципальных образований, и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Таким образом, выдача участков будет происходить параллельно по обоим законам. Все это приведет к ущемлению прав многодетных семей».

«Губернаторский закон - это чистой воды популизм, - констатирует Ирина Медведева. - Для Владивостока он не выполним и лишь усугубит существующую проблему».

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.