В администрации Приморского края - новое назначение

На должность врио вице-губернатора Приморского края назначен Дмитрий Братыненко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Распоряжение об этом подписал врио Губернатора Андрей Тарасенко.

Дмитрий Братыненко будет отвечать за взаимодействие с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований края. «Также он будет курировать департаменты внутренней, информационной и молодежной политики, международного сотрудничества и туризма», – сообщила пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич.

Досье "Золотого Рога"

Братыненко Дмитрий Федорович родился 6 октября 1971 года в Самаре. С 1989 по 1992 годы служил в вооруженных силах РФ. Окончил Самарский государственный технический университет по квалификации «инженер» по специальности «Химическая технология органических веществ».

Работал в коммерческих организациях.

С 2005 по 2007 годы – заместитель руководителя аппарата Правительства Самарской области–руководитель департамента по организации процессов управления и административной реформы.

С 2008 по 2009 годы – первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области.

С 2009 по 2014 годы – советник Губернатора Сахалинской области, первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, заместитель Губернатора Сахалинской области–руководитель аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области.

С 2015 по 2017 годы – советник генерального директора по дальневосточным проектам ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.