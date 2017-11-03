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Глава одного из департаментов администрации Приморья уволен по собственному желанию
03 Ноября 2017, 12:48 | Приморье
Директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин уволен по собственному желанию, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.
Валентин Дмитриевич Басаргин возглавлял ведомство с 2013 года. С 3 ноября 2017 года он уволен по собственному желанию.
Как пояснили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, до назначения нового руководителя обязанности главы департамента будут возложены на его заместителя Валерия Максунова.
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