Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского

В резиденцию главы государства в Ново-Огарево вызвали не только экс-губернатора Приморья

Президент России Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с экс-губернаторами, ушедшими в отставку в сентябре 2017 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава государства заверил бывших глав субъектов, что они по-прежнему остаются в его команде, пообещал представить их к госнаградам и попросил передать накопленный за время работы опыт молодым руководителям регионов.

Как пишут "Известия", во встрече приняли участие бывшие главы регионов, покинувшие свои посты в сентябре: Рамазан Абдулатипов (Дагестан), Вадим Потомский (Орловская область), Владимир Городецкий (Новосибирская область), Павел Коньков (Ивановская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ), Николай Меркушкин (Самарская область), Владимир Миклушевский (Приморский край) и Виктор Назаров (Омская область). Экс-глава Псковской области Андрей Турчак, ставший после ухода с должности сенатором, на мероприятии не присутствовал.

Перед началом встречи с президентом бывшие губернаторы делились впечатлениями о том, как они проводят свободное время после отставки. Почти каждый заметил, что столько не отдыхал никогда. Экс-руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев рассказал, что стал активно заниматься своим любимым видом спорта — хоккеем.

Открывая встречу, Владимир Путин поблагодарил региональных руководителей за работу.

— Условия были не сахар, мы все знаем, характеризовать их нет необходимости. Углубляясь в те условия, в которых мы все жили и вы работали, это и внешние ограничения, и чисто объективные вещи экономического характера, и глобально, и для российской экономики это были не самые лучшие времена, — сказал глава государства. — Кто-то, я знаю, уже давно просил сменить его на этом посту, кто-то давно, достаточно долго работал, кто-то уже сам хотел поменять место работы — по-разному. Во всяком случае, я хотел бы главное подчеркнуть: каждый из вас на своем месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать ситуацию и создать условия для дальнейшего развития регионов.

Владимир Путин сообщил, что в скором времени все собравшиеся будут представлены к государственным наградам за работу в регионах, и попросил их стать наставниками для молодых губернаторов.

— Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать всё, на что они способны. Но при всем этом никогда не мешало знать и чувствовать, что было сделано до них, в каких условиях это делалось и где наиболее перспективные области развития регионов. Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен, — сказал он.

Некоторые из экс-глав регионов уже успели получить новые назначения. Так, Николай Меркушкин стал спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, а Рамазан Абдулатипов — спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. Владимир Путин пообещал, что и другим бывшим губернаторам найдут новое место работы.

— Каждый из вас уже примерно знает, чем будет заниматься, не по всем точки расставлены. Но хочу, чтобы вы знали, мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, — отметил президент.

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин заверил Владимира Путина, что он и другие экс-главы регионов гордятся тем, что работали под его руководством в одной команде. Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров назвал смену глав регионов позитивным процессом легитимной передачи власти. Он также поддержал идею руководства страны помочь регионам справиться с задолженностью по кредитам.

— Я исхожу из того, что места у вас поменялись, работа меняется, но я воспринимаю вас как членов команды. Мы будем продолжать вместе работать. Просто на другом месте вы будете работать, вот и всё. И я хочу сказать, что я всегда — в вашем распоряжении. Мы всегда найдем время, чтобы встретиться, поговорить по проблемам региональным или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов, — заверил Владимир Путин.