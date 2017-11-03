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Путин пригласил бывшего губернатора Приморья со товарищи в Кремль
Глава государства подчеркнул, что каждый из них на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов.
"Все вы работали в сложных условиях — вот я о чем хотел сказать. Условия были не сахар. Мы все знаем, характеризовать их нет необходимости", — сказал Путин, отметив, что такие тяжелые условия были вызваны внешними ограничениями и непростой ситуацией в мировой экономике.
"Я хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах", — добавил президент.
"Вот я сейчас о чем подумал, мы с вами будем встречаться в преддверии Нового года, я пригласил вас на прием. Я попрошу руководство администрации организовать совместную встречу тех коллег, которые закончили свою работу в качестве губернаторов, и тех, которые пришли на их место. И мы проведем такую общую встречу", — заявил Путин на встрече с экс-губернаторами.
В ходе общения с бывшими руководителями регионов глава государства пригласил их на предстоящий новогодний прием в Кремль."Скоро Новый год, и я выражаю надежду вас еще поздравить на приеме в Кремле. Я всех вас, как у нас заведено, в конце года вместе с женами приглашаю на кремлевский прием. И всех остальных коллег, которые тоже оставили места работы в качестве руководителей регионов, тоже пригласим", — заявил Путин.
На их место были назначены временно исполняющие обязанности. Выборы в этих регионах по закону должны пройти 9 сентября 2018 года.
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