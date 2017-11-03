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Путин пригласил бывшего губернатора Приморья со товарищи в Кремль

03 Ноября 2017, 08:56 | Приморье
Руководители регионов, которые этой осенью ушли в отставку, получат государственные награды, заявил президент Владимир Путин на встрече с бывшими губернаторами, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что каждый из них на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов.

"Все вы работали в сложных условиях — вот я о чем хотел сказать. Условия были не сахар. Мы все знаем, характеризовать их нет необходимости", — сказал Путин, отметив, что такие тяжелые условия были вызваны внешними ограничениями и непростой ситуацией в мировой экономике.

"Я хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах", — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин пригласил экс-губернаторов на новогодний прием в Кремль, а также заявил, что даст поручение своей администрации организовать встречу бывших и новых руководителей регионов.

"Вот я сейчас о чем подумал, мы с вами будем встречаться в преддверии Нового года, я пригласил вас на прием. Я попрошу руководство администрации организовать совместную встречу тех коллег, которые закончили свою работу в качестве губернаторов, и тех, которые пришли на их место. И мы проведем такую общую встречу", — заявил Путин на встрече с экс-губернаторами.

В ходе общения с бывшими руководителями регионов глава государства пригласил их на предстоящий новогодний прием в Кремль.

"Скоро Новый год, и я выражаю надежду вас еще поздравить на приеме в Кремле. Я всех вас, как у нас заведено, в конце года вместе с женами приглашаю на кремлевский прием. И всех остальных коллег, которые тоже оставили места работы в качестве руководителей регионов, тоже пригласим", — заявил Путин.
 
С конца сентября свои посты покинули руководители 11 регионов: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.

На их место были назначены временно исполняющие обязанности. Выборы в этих регионах по закону должны пройти 9 сентября 2018 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: кадры  новый год  миклушевский  отставка  праздники  награды  приморье  Путин 



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