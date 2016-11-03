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Потеря мандатов оказалась роковой для компартии Приморья

03 Ноября 2016, 13:20 | Приморье

Победа на выборах в ЗС ПК, одержанная КПРФ в некоторых муниципалитетах Приморья 18 сентября, оказалась «пирровой». Председатели дум Партизанска и Яковлевского района благодаря высокому проценту Компартии на их территориях перешли на работу в краевой парламент, однако заменить их оказалось некем. После потери всего двух человек КПРФ уже утратила контроль над думой Яковлевского района, а в представительном органе Партизанска события развиваются по схожему сценарию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".  

Среди депутатов, избранных в краевой парламент по списку КПРФ, были председатели дум Партизанска и Яковлевского района Приморья – Владимир ХМЕЛЕВ и Александр ТЮТЕРЕВ. Для них итоги сентябрьских выборов оказались карьерным трамплином, однако переход председателей в ЗС ПК привел к тому, что коммунисты утратили контроль над муниципальными думами (осенью 2013 года КПРФ победила на выборах в данных муниципалитетах. – Прим. автора).   

По словам второго секретаря крайкома КПРФ Павла АШИХМИНА, председателя думы Яковлевского района Александра Тютерева коммунистам оказалось просто некем заменить: он избирался по партийному списку, который к 2016 году был исчерпан в связи с многочисленными ротациями «красных» депутатов. Потеряв одно кресло, коммунисты утратили численное большинство в районной думе, чем не преминули воспользоваться депутаты «Единой России». Объединившись с представителями других оппозиционных партий, они избрали на пост председателя единоросса Нелли БАЗЫЛЬ. Интересно, что до проигранных «ЕР» выборов 2013 года Базыль уже работала председателем думы, а в новом созыве возглавила постоянную комиссию по бюджету.  

По схожему сценарию развивались и события в Партизанске. Бывший председатель думы Владимир Хмелев избирался в нее по одномандатному округу, и по закону довыборы нового депутата пройдут только в 2017 году. В этой ситуации, номинально имея в думе 11 голосов из 20-ти, КПРФ могла бы сохранить контроль над представительным органом. Однако некоторые из тех, кто избирался в думу от «красных», успели поменять свои взгляды. Поэтому после 18 сентября ни одной из сторон не удалось взять верх – новый спикер избран не был, а обязанности председателя думы в настоящее время исполняет коммунист Геннадий НАГИБИН.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: КПРФ 



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