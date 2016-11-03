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Транзит депутатов в Приморье закончился

03 Ноября 2016, 11:00 | Приморье

Вызванная сентябрьскими выборами ротация в Законодательном Собрании Приморского края и Думе Владивостока завершилась на минувшей неделе. На очередных заседаниях краевого и городского парламентов к своим обязанностям приступили новые депутаты, занявшие вакансии тех, кто пошел на повышение. Кроме того, изменился персональный состав ряда постоянных комитетов ЗС и гордумы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На сессии ЗС ПК 26 октября были официально прекращены полномочия Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ: для секретаря приморских единороссов краевой парламент стал промежуточной остановкой на пути из Думы Владивостока в Государственную Думу РФ. Буквально через несколько минут краевой избирательной комиссией было оформлено решение о передаче вакантного мандата другому владивостокскому депутату Олегу ВЕЛЬГОДСКОМУ, и тот сразу же приступил к новым обязанностям. 

Депутатом краевого парламента Олег Вельгодский стал с третьей попытки, хотя в 2011 и 2014 годах ему не хватило для этого считанных процентов. В 2016 году после конфликта с командой нового секретаря горкома Артема САМСОНОВА политик покинул ряды КПРФ, пошел на праймериз «Единой России» и был выдвинут в ЗС ПК по списку партии власти. Несмотря на то что набранный «ЕР» во Владивостоке процент голосов оказался заметно меньше среднекраевого, региональный политсовет партии принял решение передать освободившийся мандат именно Вельгодскому.   

В качестве депутата ЗС ПК сфера ответственности Вельгодского расширится: если его «городской округ» включал лишь часть Первореченского района Владивостока, то теперь вместе с Юрием КОРСАКОВЫМ он будет отвечать за весь район.

При этом дополнительные выборы депутата Думы Владивостока по одномандатному округу, который до 27 октября представлял Вельгодский, проводиться уже не будут: до конца полномочий представительного органа осталось менее года. В свою очередь, представители «ЕР» Наталья ИЗОТОВА и ЛДПР Анна ХМЕЛЕВА, баллотировавшиеся в гордуму по партийным спискам, на днях получили освободившиеся мандаты Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ и Андрея АНДРЕЙЧЕНКО. Уже известно, что Изотова войдет в комитет по бюджету, налогам и финансам, а Хмелева – в комитет по социальной политике и делам ветеранов.

В связи с кадровым пополнением гордумы действующий депутат-единоросс Александр ПРИХОДЬКО перейдет из комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности в комитет по экономической политике и муниципальной собственности. Его место займет Юрий ЛЕОНТЬЕВ, ранее работавший в комитете по социальной политике и делам ветеранов. Что касается фракции КПРФ в городской думе, то она за четыре года фактически уменьшилась вдвое. Из семи человек, в 2012 году избранных в думу под брендом компартии, трое впоследствии перешли в другие партийные структуры.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЗС ПК  выборы 



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