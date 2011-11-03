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ЖКХ Приморья: «Примтеплоэнерго» нарушает, Ханка загрязняется

03 Ноября 2011, 20:47 | Приморье

На селекторном совещании с главами муниципальных образований Приморского края первый вице-премьер Правительства РФ Шувалов обсудил проблемы ЖКХ региона.

Хватит сливать в Ханку

В частности, он снова вернулся к проблеме водоснабжения и обеспечением качественной питьевой воды в Приморье.

- С очистными сооружениями и водопроводом во многих муниципальных образованиях края сложилась очень серьезная ситуация, - отметил Игорь Шувалов. - Приморский край не сможет решить ее только за счет своих ресурсов. Поэтому строительством и реконструкцией очистных и водопроводом нам нужно срочно заниматься на федеральном уровне. В первую очередь в Ханкайском районе нужно сделать так, чтобы стоки не сливались в Ханку.

Первый зампред правительства попросил Минрегионразвития предоставить в правительство необходимый пакет документов для строительства этих сооружений.

Газификация как панацея

Кроме того, Игорь Шувалов поручил Фонду развития ЖКХ совместно с Министерством энергетики и в ближайшее время заняться проектом газификации всего Приморья.

- Газ должен прийти в квартиры жителей края в самые короткие сроки, - подчеркнул первый вице-премьер.

- С 1 января по июль 2012 года тарифы на коммунальные услуги измениться не должны,- подтвердил Сергей Новиков, руководитель Федеральной службы по тарифам.

- Единственный способ уйти от высоких тарифов на тепловую энергию и избежать расходов - переводить мазутные котельные на газ и там, где целесообразно, - на уголь, - сказал Шувалов.

«Примтеплоэнерго» нарушает

Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко заверил Шувалова в том, что его поручение по дальнегорским "альтернативщикам" выполнено и все иски к гражданам отозваны.

Во время посещения в октябре Игорь Шувалов поручил разобраться в ситуации по Дальнегорску, где у жителей возник конфликт с компанией «Примтеплоэнерго». Там жители многоквартирных домов перешли на электроэнергию в связи с тем, что платить по квитанциям «Примтеплоэнерго» очень дорого. При этом компания пыталась через суд принудить «отказников» по-прежнему платить за тепло.

- «Примтеплоэнерго» нарушает закон. Этот вопрос нужно решать на уровне региональных администраций, вплоть до дисквалификации руководителя, - подчеркнул первый вице-премьер. - Если ситуация не изменится - будем подключать прокуратуру. Люди также имеют право знать, откуда берутся такие тарифы.

Управляющие компании заставят отчитываться

- Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Правительства РФ. Необходимо предусмотреть членство УК в саморегулируемых организациях. Это позволит усилить контроль над их деятельностью, - отметил Игорь Шувалов.

Сегодня Управляющие компании законодательно не обязаны населению расшифровывать статьи указанные в платежных квитанциях. Лишь 20 процентов УК в стране раскрыли информацию за предоставленные услуги.

- Предлагаем регионам сделать сайт УК и там выкладывать всю информацию. Если правительство примет такое решение, то компании, предоставляющие услуги ЖКХ, будут это делать. До декабря необходимо принять такое решение на правительственном уровне, - отметил Игорь Шувалов

Также первый зампред правительства поручил руководителю Фонда ЖКХ разобраться с поборами управляющих компаний. В данный момент население Приморского края не в состоянии разобраться в платежных квитанциях, несмотря на установку счетчиков.

Автор: Пресс-служба "Единой России"
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