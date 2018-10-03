Нового главу Владивостока выберут в начале декабря

Первым шагом должно стать формирование конкурсной комиссии

Заявление Виталия ВЕРКЕЕНКО об уходе с поста мэра Владивостока в среду, 3 октября, официально зарегистрировано в Думе Владивостока. Это создает юридическое основание для объявления конкурса на замещение должности градоначальника. Подготовка к проведению конкурса может стартовать уже 11 октября на внеочередном заседании Думы Владивостока.

Дата досрочного прекращения полномочий мэра, указанная в заявлении – 11 октября. По закону, в случае досрочного прекращения полномочий главы города проводится конкурс на замещение данной должности. Порядок проведения конкурса регулируется муниципальным правовым актом от 11 мая 2016 года № 270-МПА. Согласно Положению о проведении конкурса, Дума Владивостока должна принять решение по вопросу об избрании нового главы города не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий главы городского округа. Таким образом, конкурсные процедуры и последующее заседание Думы Владивостока по избранию мэра должны состояться не позднее 5 декабря 2018 года.

Первым шагом к транзиту власти должно стать формирование конкурсной комиссии из восьми человек, сформированной на паритетных началах Думой Владивостока и губернатором Приморского края. Ранее, еще до отставки Виталия Веркеенко, председатель Думы Владивосток Андрей БРИК анонсировал проведение внеочередного заседания городского парламента на 11 октября. На нем депутаты должны утвердить перечень наказов избирателей на 2019 года. Однако будет ли на этом заседании рассматриваться вопрос о начале комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Владивостока, пока неизвестно.

Напомним, что у Думы Владивостока уже есть опыт проведения конкурсной процедуры и последующего избрания главы города – конкурс, который привел к власти Виталия Веркеенко, был проведен в конце 2017 года, то есть уже после начала работы нынешнего созыва городских депутатов.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.