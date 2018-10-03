Кожемяко получил право на самовыдвижение в губернаторы Приморья

Врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО получил юридическое основание для самовыдвижения на пост главы региона. В среду, 3 октября, Законодательным Собранием сразу в трех чтениях были утверждены поправки в Избирательный кодекс Приморского края, предусматривающие участие в выборах не от политической партии.

За поправки, подготовленные крайизбиркомом на прошлой неделе, высказались 28 депутатов Законодательного Собрания. На внеочередном заседании ЗС ПК, где новую редакцию Избирательного кодекса одобрили сразу в трех чтениях, присутствовал Олег Кожемяко. Нынешний врио губернатора напомнил, что в начале 2000-ых годов, когда он сам являлся краевым депутатом, принцип самовыдвижения был доминирующим.

- Каждый человек имел право участвовать в выборах, а население уже определяло, какой кандидат ему по душе. Думаю, что принятие этого решения позволит расширить возможности для граждан. Я иду на эти выборы как самовыдвиженец, но с опорой на поддержку тех партий, которые примут такое решение, - подтвердил свои планы Олег Кожемяко.

По мнению Кожемяко, демократизация условий участия в выборах – требование времени.

- Прошедшие выборы показали, что любая «зажатость», любое предопределение только партийным выборам является недемократичным путем. Поэтому ваш сегодняшний выбор – правильный. Он дает всем гражданам возможность участвовать в выборах, - подчеркнул врио главы Приморья.

Напомним, что нововведения в Избирательный кодекс Приморского края предусматривают, что кандидат на должность губернатора может быть выдвинут избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения. При этом самовыдвиженцу придется дополнительно собрать подписи в количестве не менее 0,5% от общей численности избирателей Приморья – ориентировочно 7 тысяч человек.

Артем СТРОГИН

Газета "Золотой Рог", Владивосток