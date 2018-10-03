Почет, отлитый в металле

Кого и чем будут награждать в честь 80-летия Приморского края?

Предстоящий через несколько недель юбилей Приморья стал хорошим поводом отметить заслуги отдельных жителей и целых предприятий перед краем. В 2018 году был существенно расширен перечень краевых наград и знаков отличия для тех, кто вложил силы и душу в развитие Приморского края. Многие награды уже нашли своих героев.

По поручению бывшего главы Приморья Андрея ТАРАСЕНКО в честь юбилея региона еще весной была учреждена новая награда - медаль «80 лет со дня образования Приморского края. 1938-2018 годы», которой награждаются трудовые коллективы.

Медаль с приморским колоритом

Для жителей края предусмотрели нагрудный знак отличия, к которому прилагаются удостоверение и благодарность за вклад в развитие Приморья. Памятный знак и медаль в честь 80-летия Приморского края выполнены в едином стиле: в центре изображен моряк-красногвардеец, олицетворяющий собой историю края. Позади него – один из мостов Владивостока - символ будущего. Морскую составляющую региона передает изображение моря и входящего в бухту корабля.

Хотя медали и памятные знаки «80 лет со дня образования Приморского края» были учреждены всего несколько месяцев назад, они уже неоднократно вручались трудовым коллективам и жителям Приморья. Первыми памятные знаки еще в июле получили жители Кавалеровского района; а медали в честь 80-летия края были вручены дому культуры села Богополь и структурному подразделению «Приморские северные электрические сети» краевого филиала АО «ДРСК». В августе и сентябре медалей удостоились коллективы многих крупных предприятий в разных муниципалитетах края. Знаками отличия был отмечен вклад в развитие региона представителей ветеранских организаций, учреждений здравоохранения и правоохранительных органов.

Новые награды для самых заслуженных

Помимо «юбилейных» медалей, праздничный для Приморского края год ознаменовался учреждением сразу нескольких новых наград. К существовавшим ранее наградам «Почетный житель Приморского края», «Морская звезда», «Приморье. За заслуги» и «Родительская доблесть» добавились знаки отличия по профессиям и медаль «За особый вклад в развитие Приморского края», которая имеет три степени. Ей награждаются граждане РФ, иностранные граждане или лица без гражданства за особый вклад в социально-экономическое развитие Приморского края.

Знаками отличия за достижения в различных отраслях будут награждать жителей Приморского края, имеющих стаж работы не менее 15 лет, заслуги в своем деле и поощрение федеральных органов государственной власти, губернатора Приморского края или Законодательного Собрания региона. Краевые отраслевые награды предусмотрены в качестве признания заслуг строителей, шахтеров, энергетиков, журналистов, а также работников агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры лесного хозяйства, образования, правоохранительных органов, рыбного хозяйства, связи, социальной защиты населения, судостроения, торговли, транспорта, физической культуры и спорта. Кандидатов на получение памятных знаков определяют органы власти муниципалитетов вместе с общественными организациями.

Добавим, что весной бывший глава Приморья Андрей Тарасенко, которому принадлежит идея учреждения новых наград, объяснил свою инициативу тем, что федеральные награды лимитированы, и их могут получить лишь немногие.

- У нас живут и работают тысячи талантливых и трудолюбивых людей, достойных наград, но так их и не получивших. 2018 год – юбилейный для края, мы празднуем 80-летие, поэтому символично было бы ввести новые награды именно в этом году, – отметил Тарасенко на одной из встреч с жителями.

Достойным сократят срок

Кстати, внесенные в 2018 году дополнения в краевой закон «О наградах Приморского края» предполагают сокращение временного интервала между получением наград с 10 до пяти лет. Таким образом, приморцы, получившие награды к 80-летию края, вновь могут быть отмечены перед следующим юбилеем региона.

Важным моментом стало также введение единовременных выплат при награждении знаком «Почетный гражданин Приморского края», орденом «Родительская доблесть» и медалью «За особый вклад в развитие Приморского края». При этом расходы на реализацию закона о наградах в новой редакции оцениваются достаточно скромно – менее 1 млн рублей в год.

Досье "Золотого Рога": К ранее существовавшим и новым наградам жители Приморья смогут получить единовременные выплаты. Так, одному из награжденных почетным знаком Приморского края «Родительская доблесть» родителей (либо усыновителей) по их выбору, либо награжденному родителю (или усыновителю) из неполной семьи планируется выплачивать единовременное денежное поощрение – 57471 рубля. Награжденные медалью «За особый вклад в развитие Приморского края» смогут получить 68966 рублей. На эти цели из краевого бюджета в 2018 году планируется направить почти 1 млн рублей.