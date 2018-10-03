www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Устав и бюджет меняются вместе с городом

03 Октября 2018, 09:42 | Приморье

Депутаты Думы Владивостока внесли очередные корректировки в важнейшие для города документы

 

Очередное заседание Думы Владивостока, которое стало первым в новом политическом сезоне, было посвящено вопросам бюджетной политики, приватизации муниципальной собственности, а также внесению изменений в Устав Владивостока.

К первому после непродолжительных каникул заседанию городского парламента администрация Владивостока подготовила проект корректировки городского бюджета на текущий год и плановый период 2019 и 2020 годов. Как уточнила заместитель главы Владивостока Наталья ЗУБОВА, изменения вносятся как в доходную, так и в расходную части финансового документа. При этом «программная» составляющая бюджета Владивостока увеличена на 73 млн рублей и составит 77% от общих расходов городской казны.

Среди прочего, в 2018 году увеличены безвозмездные поступления, в том числе - на создание комфортной городской среды, развитие дорожной сети (в том числе – к участкам для многодетных семей), содержание многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, а также на решение ряда социальных вопросов.

- План по доходам на 2018 год увеличен на сумму 176,8 млн рублей, это безвозмездные поступления. По расходам мы добавляем субсидии на перевозки пассажиров морским, электрическим и автомобильным транспортом. Кроме того, в рамках корректировки перераспределяем часть средств между статьями, - рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимир ИСАКОВ.

Большинством голосов депутаты Думы Владивостока поддержали бюджет в новой редакции. В связи с вносимыми изменениями основные параметры бюджета ВГО в 2018 году составляют 13,7 млрд рублей как по доходам, так и по расходам. В 2019 и 2020 годах планируется превышение доходов над расходами на 0,4 млрд рублей.

Целый блок вопросов связан с приватизацией муниципального имущества. Ряд объектов – в основном, жилые помещения – передается из краевой и федеральной собственности в муниципальную. Соответствующие решения получили поддержку городских парламентариев. Помимо приема на баланс города новых объектов, депутаты Думы Владивостока утвердили изменения в программу приватизации, а также предусмотрели для нескольких объектов особый порядок их реализации – через право преимущественного выкупа арендаторами. Условия такой приватизации теперь установлены отдельным НПА «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке путем реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества».

- Программа приватизации – это не только источник пополнения муниципального бюджета, но и фактор эффективного использования городского имущества, - подчеркнул председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.

Кроме того, 27 сентября городские депутаты завершили работу над очередными поправками в Устав Владивостока, приняв их во втором и в третьем чтениях. Ранее профильный комитет Думы рассмотрел итоговый документ публичных слушаний по внесению поправок в Устав города. Сами слушания состоялись 14 сентября текущего года. 

- Теперь в Уставе окончательно закреплен городской праздник – День тигра, который празднуется в последние выходные сентября, а также природный символ Владивостока – цветок рододендрона остроконечного. Все необходимые процедуры, включая публичные слушания, соблюдены, - прокомментировала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза ЧЕМЕРИС. 

Следующий пакет поправок в Устав Владивостока, принятый 27 сентября в первом чтении, уточняет перечень вопросов местного значения, которые находятся в ведении властей муниципалитета. Данным проектом МПА к вопросам местного значения относятся: участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а также организация дорожного движения.

Добавим, что 27 сентября Дума Владивостока официально прекратила полномочия депутата Александра ЩЕРБАКОВА, недавно избранного в Законодательное Собрание Приморского края. Таким образом, в следующем году одномандатный округ №9, депутатом от которого являлся Щербаков, ждут довыборы депутата.

На фото: На первом после непродолжительных каникул заседании городские парламентарии приняли ряд важных для города документов.

Фото пресс-службы Думы г. Владивостока

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: Дума Владивостока  устав 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru