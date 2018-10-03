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Устав и бюджет меняются вместе с городом
Депутаты Думы Владивостока внесли очередные корректировки в важнейшие для города документы
Очередное заседание Думы Владивостока, которое стало первым в новом политическом сезоне, было посвящено вопросам бюджетной политики, приватизации муниципальной собственности, а также внесению изменений в Устав Владивостока.
К первому после непродолжительных каникул заседанию городского парламента администрация Владивостока подготовила проект корректировки городского бюджета на текущий год и плановый период 2019 и 2020 годов. Как уточнила заместитель главы Владивостока Наталья ЗУБОВА, изменения вносятся как в доходную, так и в расходную части финансового документа. При этом «программная» составляющая бюджета Владивостока увеличена на 73 млн рублей и составит 77% от общих расходов городской казны.
Среди прочего, в 2018 году увеличены безвозмездные поступления, в том числе - на создание комфортной городской среды, развитие дорожной сети (в том числе – к участкам для многодетных семей), содержание многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, а также на решение ряда социальных вопросов.
- План по доходам на 2018 год увеличен на сумму 176,8 млн рублей, это безвозмездные поступления. По расходам мы добавляем субсидии на перевозки пассажиров морским, электрическим и автомобильным транспортом. Кроме того, в рамках корректировки перераспределяем часть средств между статьями, - рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимир ИСАКОВ.
Большинством голосов депутаты Думы Владивостока поддержали бюджет в новой редакции. В связи с вносимыми изменениями основные параметры бюджета ВГО в 2018 году составляют 13,7 млрд рублей как по доходам, так и по расходам. В 2019 и 2020 годах планируется превышение доходов над расходами на 0,4 млрд рублей.
Целый блок вопросов связан с приватизацией муниципального имущества. Ряд объектов – в основном, жилые помещения – передается из краевой и федеральной собственности в муниципальную. Соответствующие решения получили поддержку городских парламентариев. Помимо приема на баланс города новых объектов, депутаты Думы Владивостока утвердили изменения в программу приватизации, а также предусмотрели для нескольких объектов особый порядок их реализации – через право преимущественного выкупа арендаторами. Условия такой приватизации теперь установлены отдельным НПА «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке путем реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества».
- Программа приватизации – это не только источник пополнения муниципального бюджета, но и фактор эффективного использования городского имущества, - подчеркнул председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.
Кроме того, 27 сентября городские депутаты завершили работу над очередными поправками в Устав Владивостока, приняв их во втором и в третьем чтениях. Ранее профильный комитет Думы рассмотрел итоговый документ публичных слушаний по внесению поправок в Устав города. Сами слушания состоялись 14 сентября текущего года.
- Теперь в Уставе окончательно закреплен городской праздник – День тигра, который празднуется в последние выходные сентября, а также природный символ Владивостока – цветок рододендрона остроконечного. Все необходимые процедуры, включая публичные слушания, соблюдены, - прокомментировала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза ЧЕМЕРИС.
Следующий пакет поправок в Устав Владивостока, принятый 27 сентября в первом чтении, уточняет перечень вопросов местного значения, которые находятся в ведении властей муниципалитета. Данным проектом МПА к вопросам местного значения относятся: участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а также организация дорожного движения.
Добавим, что 27 сентября Дума Владивостока официально прекратила полномочия депутата Александра ЩЕРБАКОВА, недавно избранного в Законодательное Собрание Приморского края. Таким образом, в следующем году одномандатный округ №9, депутатом от которого являлся Щербаков, ждут довыборы депутата.
На фото: На первом после непродолжительных каникул заседании городские парламентарии приняли ряд важных для города документов.
Фото пресс-службы Думы г. Владивостока
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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