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В Большом Камне политические скандалы не идут на спад
Итоги последних выборов здесь разительно отличались от результатов выборов в остальных муниципалитетах края
В очередной раз подтвердилось, что исполнительная и представительная власть в Большом Камне живут в разных измерениях, пишет деловая газета «Золотой Рог». В то время как действующее руководство города стремится максимально отсрочить момент расставания с властью, избранные 10 сентября депутаты взяли с места в карьер и на минувшей неделе провели первое заседание.
Напомним, что итоги Единого дня голосования в бывшем ЗАТО разительно отличались от результатов выборов в остальных муниципалитетах. Из 22 мандатов, распределяемых в 11 двухмандатных округах, 17 взяли самовыдвиженцы, два - кандидаты от «Единой России», по одному - представители КПРФ « Справедливой России». Кстати, обладатели партбилетов «ЕР» есть и среди попавших в новую Думу самовыдвиженцев, но в случае с Большим Камнем партийная принадлежность - вещь скорее номинальная, что доказывают политические процессы последних лет.
Согласно распоряжению, которое 26 сентября подписал глава (и председатель Думы прошлого созыва) Большого Камня Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, первое заседание депутаты должны провести только 10 октября, причем в повестке дня значатся только вопросы о заместителе председателя Думы и составе постоянных депутатских комиссий. Но местные парламентарии дожидаться следующего месяца не стали и начали решать кадровые вопросы уже на минувшей неделе. В ходе первого заседания на пост спикера Думы было предложено две кандидатуры, и по итогам тайного голосования победу одержал директор ООО «Расчетный центр» Алексей КУЗНЕЦОВ.
В прошлом созыве гордумы Большого Камня Кузнецов представлял «Справедливую Россию» и являлся одним из главных оппонентов правящего в городе тандема Чернявский-Москаев. В 2016 году по итогам проведенного конкурсного отбора кандидатура Алексея Кузнецова (к тому времени - уже координатора местного отделения «Народного фронта») была предложена на пост сити-менеджера (главы администрации) Большого Камня, но в ходе рейтингового голосования в Думе ни Кузнецов, ни второй претендент Сергей НИКИТИН не смогли набрать нужное количество голосов. На выборы-2017 Алексей Кузнецов пошел уже в качестве самовыдвиженца при поддержке общественного движения «Диалог» и, как показали итоги голосования, не прогадал.
Здесь нужно уточнить, что ядро условного блока самовыдвиженцев составили представители общественного движения «Диалог», которое наблюдатели связывают с местным предпринимателем, а некогда - муниципальным депутатом, Аташем ИСМАИЛОВЫМ. Не вдаваясь в хитросплетения большекаменской политики, можно предполагать, что доминирующее положение «Диалога» в местной Думе как раз и стало причиной, по которой реальный диалог с нынешним руководством города у депутатов пока не ладится.
Сохраняющееся напряжение в политической жизни бывшего ЗАТО обусловлено еще и тем, что один из первоочередных вопросов, который предстоит решить новому созыву Думы Большого Камня, связан с избранием нового главы города. Раньше этот пост «автоматически» занимал председатель гордумы, но в связи с изменившимся два года назад краевым законодательством выборы нового градоначальника будут происходить на конкурсной основе. Напомним, что в 2015 году много шума наделало судебное разбирательство вокруг принятого прежними большекаменскими депутатами Положения о порядке проведения конкурса на должность главы городского округа. В той редакции при равенстве голосов в комиссии решающее слово по кандидатурам оставалось за председателем думы (то есть за Дмитрием Чернявским), однако краевая прокуратура добилась отмены этого документа.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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