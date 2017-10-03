Соответствуя духу и букве

Регламент приморского парламента и правила депутатской этики подверглись обновлению

Около полусотни вопросов рассмотрели депутаты Законодательного Собрания Приморского края в ходе сентябрьской сессии. Основными темами обсуждения на заседании, которое началось с минуты молчания в память о погибшем в Сирии командующем 5-й армией генерал-лейтенанте Валерии АСАПОВЕ, стали изменения в краевой бюджет на текущий год, в региональный Избирательный кодекс, а также в блок законов, регулирующих работу Законодательного Собрания.

Традиционно в числе первых рассматривались вопросы, связанные с внесением поправок в бюджет Приморского края.

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Бюджет-2017 в новой редакции был принят сразу в трех чтениях. Теперь общий объем доходов краевой казны в текущем году составит 93 млрд рублей, расходы вырастут до 102,6 млрд рублей, а размер дефицита - до 9,5 млрд рублей. Как прокомментировал председатель профильного комитета ЗС по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН, изменения затронули практически все разделы бюджета и государственные программы Приморского края.

- На заседании комитета были рассмотрены практически все изменения в краевом бюджете. Наибольший рост ассигнований произошел по разделу «Социальная политика» - увеличение на 950 млн рублей, по жилищно-коммунальному хозяйству увеличение составило 260 млн рублей, по здравоохранению - на 195 млн рублей, - отметил Галуст Ахоян.

Председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК сделал акцент на другом документе, также имеющем отношение к бюджетному планированию, - поправках в закон «О патриотическом воспитании в Приморском крае», которые комитет по социальной политике и защите прав граждан на прошлой неделе рекомендовал принять в окончательном чтении. Принятая 27 сентября новая редакция закона наделила органы местного самоуправления правом расходовать собственные средства на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию.

- Мы последовательно занимаемся вопросами патриотического воспитания вместе с органами власти края. В прошлом году депутатами принят соответствующий закон. Недавно мы рассмотрели вопросы на выездном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан в Арсеньеве. В настоящее время на выходе государственная программа патриотического воспитания, - подчеркнул Александр Ролик.

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27 сентября краевые парламентарии приняли изменения в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края». Нововведения состоят из двух блоков. Первый блок уточняет порядок уведомления о проведении депутатом публичного мероприятия в форме встречи с избирателями: уведомление должно быть подано в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи. В связи с этим корректировке также подвергся и краевой закон «О публичных мероприятиях». Аналогичная норма в 2017 году, напомним, была введена в федеральное законодательство, то есть краевые законы приводятся в соответствие федеральному.

Второй блок поправок был подготовлен с учетом правоприменительной практики и общих тенденций, связанных с регулированием работы Государственной Думы РФ и парламентов других регионов страны. Для депутатов Законодательного Собрания Приморья, работающих на постоянной основе и лично не участвующих без уважительных причин в работе краевого парламента, предлагается установить ответственность в виде уменьшения ежемесячного денежного содержания на одну шестую за каждое пропущенное мероприятие (аналогичные санкции предусмотрены для прогульщиков в Госдуме). Соответствующие поправки в закон «О статусе депутата ЗС ПК» были приняты 27 сентября в окончательном чтении.

Кроме того, на сентябрьской сессии краевые парламентарии своим постановлением утвердили новые Правила депутатской этики. Проект постановления был разработан в целях реализации положений закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края» - ими предусмотрено, что депутат обязан соблюдать правила депутатской этики, утверждаемые Законодательным Собранием. Правила депутатской этики устанавливают основные правила поведения депутата краевого Законодательного Собрания при исполнении им депутатских полномочий, а также порядок рассмотрения вопросов, связанных с нарушением Правил.

- Действующая редакция Правил была принята еще в 2000 году. Учитывая произошедшие изменения федерального законодательства и законов Приморского края, эта редакция утратила свою актуальность, - объяснил необходимость принятия нового свода правил председатель комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий НОВИКОВ.

Без сомнения, важными станут и одобренные депутатами в первом чтении изменения в краевое избирательное законодательство, которые в том числе связаны с предстоящими выборами президента РФ. Из Избирательного кодекса ПК планируется исключить положение о пятилетнем сроке формирования избирательных участков и закрепить возможность пересмотра перечня и границ избирательных участков. Это уменьшит максимальную численность избирателей на избирательном участке до 1500 человек.

- Мы приводим краевой Избирательный кодекс в соответствие с федеральным законодательством. Например, уменьшение максимальной численности избирателей на избирательном участке до 1500 человек дает возможность изменять границы участков, а для кандидатов иметь одинаковое число избирателей и, соответственно, равные условия на выборах, - отметил председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.

Фото пресс-службы ЗС ПК.