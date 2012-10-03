Николай Федоров - приморцам: «Помогите мне направить вам деньги»

«Мы нуждаемся в регионах, которые помогли бы нам рассредотачивать господдержку, а не сосредотачивать ее в 5-7 регионах», - сказал на совещании с представителями аграрного бизнеса министр сельского хозяйства РФ Николай ФЕДОРОВ. Он обратил внимание присутствующих руководителей сельскохозяйственной отрасли края на то, что огромный потенциал региона не реализуется. Более богатые регионы России участвую в федеральных программах, ценят сотни миллионов, миллиарды рублей, которые мог бы получать и Приморский край. Но здесь до сих пор это было не интересно, отметил министр.

«Я не хочу заниматься распределением средств нескольким регионам, которые привыкли получать федеральную поддержку, - сказал Федоров, - сейчас нужно развивать страну, аграрный сектор всех регионов России. Я прошу вас помочь мне, чтобы я мог направлять деньги и вам тоже».

В качестве примера министр назвал несколько федеральных программ. Программа «Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм», где предусмотрены, по словам министра, приличные деньги. На конкурсной основе грант может получить крестьянско-фермерское хозяйство в размере 1,5 млн рублей и плюс 250 тыс. еще. На поддержку семейных животноводческих ферм на основе конкурса, т.е. на грантовой, безвозмездной основе, одна семья может получить 21 млн 600 тыс. рублей. На мероприятия программы по строительству автомобильных дорог, соединяющих сельские населенные пункты, запланировано из федерального бюджета в этом году 6 млрд рублей, в следующем - 7 млрд. Еще одна подпрограмма в рамках госпрограммы - поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений. Приморский край участие в реализации данных мероприятий не принимает».

В то же время министр отметил, что госпрограмма по поддержке сельского хозяйства - единственная федеральная программа, которая идет пока с ежегодным увеличением объемов финансирования. Остальные программы вообще не увеличиваются, а многие сокращаются. Тем не менее, темпы роста производства сельхозпродукции в Приморском крае несколько выше, чем в среднем по России, обратил внимание вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО. Сейчас в крае разрабатывается комплексная программа развития Приморского края. Такой программы в регионе еще не было. «Та, которая работала 2008-2012 годы, не была разработана в разрезе муниципальных образований, она принималась по общим показателям, - сказал вице-губернатор, - такая программа, где мы видим точки роста каждого муниципального образования, каждого села, по сути, принимается впервые».

Определены приоритеты и новой региональной программы развития сельского хозяйства в Приморье, реализация которой рассчитана на 2013-2020 годы. Географически находясь в окружении стран с очень развитой экономикой, приморское сельское хозяйство может быть конкурентоспособным только в том случае, если за оставшиеся 5 лет до ограничения ВТО отрасль сумеет сделать технический и технологический прорыв и в разы увеличит производительность труда. Поэтому две трети средств региональной программы развития сельского хозяйства направлены именно на техническое переоснащение и технологическую модернизацию.

Кроме этого, приоритетами приморской программы наряду с мясным и молочным скотоводством, определенным в качестве такового федеральной программой, стало и свиноводство, поскольку на Дальнем Востоке оно не развито. Среди растениеводческих отраслей первостепенное внимание будет уделено производству сои, кукурузы и риса. Предусмотрены мероприятия и по социальному развитию села.

«Что касается общих стратегических планов программы, то она значительно более амбициозна, чем федеральная, - отметил Сергей Сидоренко, - мы намерены за 8 лет удвоить объем производства валовой продукции. Со следующего года будет удвоена господдержка нашей программы из регионального бюджета. За 8 лет планируется реализовать более 50 инвестиционных проектов, сметная стоимость которых составляет более 70 млрд рублей. Подобные средства в село не вкладывались в течение 30 предыдущих лет».

В тоже время представителей аграрного бизнеса волновали, прежде всего, вопросы, связанные с проектами развития конкретных предприятий. Министр пообещал поддержать проект развития свекольно–сахарного производства в Приморье, о котором рассказал представитель уссурийского предприятия «Приморский сахар».

Нерешаемая уже много лет проблема транспортных тарифов для дальневосточного бизнеса, по словам Николая Федорова, уже «оскомину набила». Как отметили бизнесмены, сегодня продукцию, произведенную здесь, отправить на запад дороже, чем получить ее в обратном направлении. За одинаковое количество километров разница в стоимости составляет от 125 до 199%.

«Это политический вопрос. Если невозможно в европейскую часть России доставлять дальневосточную продукцию, то мы должны сейчас пробивать ее на рынки стран ВТО, - считает министр. - Я воспринимаю это как мою личную должностную задачу – пробивать интересы сельхозпроизводителей в АТР. А там рынок, не мне вам рассказывать, какой огромной емкости. Причем проблемный, с большим дефицитом продовольствия. В данном случае вступление в ВТО на руку тем, кто активен в бизнесе».

Еще одна довольно острая для растениеводов страны проблема – возможности введения государством таких запретительных мер, как эмбарго. «Мы реализуем несколько долгосрочных проектов, в том числе и связанных с экспортом продуктов растениеводства. Хотелось бы знать, не получится ли так, что через три года будет введено эмбарго и все наши усилия, капвложения просто пропадут, а наши партнеры и мы останемся без работы?» - спросил министра президент инвестиционной группы «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО.

«Мы в правительстве России категорические противники использования такого инструментария, как эмбарго, - ответил Федоров. - И это не в силу патриотизма, а в силу экономических расчетов. Мы можем изобразить в этом году поддержку животноводов через введение эмбарго, но это оборачивается для всех ростом цен. И наказывать растениеводов из-за того, что что-то там случилось в конъюнктуре на рынке, нельзя. Они до сих пор из-за засухи 2010 года экономически, финансово не пришли еще в себя».

Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог".

