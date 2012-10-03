www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.82 р. 100 JPY: 59.12 р.
EUR: 75.71 р. 10 CNY: 97.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Капля дождя позволила рассмотреть профессионализм избирательной комиссии в Приморье

03 Октября 2012, 20:19 | Приморье

Банальная история для любых выборов с отказом в регистрации кандидатом в депутаты самовыдвиженца и последующее решение суда, обязующее его все-таки зарегистрировать, показали, сколь юридически безграмотными бывают члены избиркомов, от которых зависит легитимность избираемых органов власти. Думы Владивостока в данном случае.

Самовыдвиженцу в депутаты думы краевого центра по округу №8 Юрию РЯБКО территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района отказала в регистрации кандидатом, в частности и на том основании, что одну подпись эксперт посчитал недействительной. В колонке подписного листа, где потенциальный избиратель пишет адрес регистрации, в названии города эксперт не смог однозначно рассмотреть: то ли «ВлАдивосток» написано, то ли «ВлОдивосток». На эту буква упала капля дождя, поскольку сборщики подписей собирали их на улице в непогоду. Упавшая на букву капля стала для членов теризбиркома поводом для иронии, мол, это капля горя (для выдвиженца, конечно) или капля радости (для членов комиссии)?!.

- В любом законе есть не только буква, но дух закона, - доказывали представители кандидата в суде. – Анализируя подписи самовыдвиженцев, члены теризбиркома подменяют понятия: вместо выяснения достоверности подписи и идентификации потенциального избирателя с конкретным округом, комиссия упражняется в чистописании.

Самое интересное началось, когда члены территориального избиркома по Фрунзенскому району поставили на голосование вопрос: исполнять или нет решение суда. Точнее, вопрос стоял так: «Выдать или нет на основании решения суда удостоверение кандидата в депутаты?» Для справки, решение суда является обязательным для исполнения – неужели этого не объяснили членам теризбиркома их старшие товарищи из крайизбиркома на многочисленных обучающих семинарах!

Сам по себе, это чудный штрих к вопросу об уважении к судебной системе страны лиц, облеченных правом создавать равные условия для конституционного права избирать и быть избранным, и характеризующий… как бы так помягче, их недалекость. Они еще и голоса подсчитали. Большинство было «за», при одном «против» и одном воздержавшемся. И тут же и большинство, и те, что «за и против» единогласно решили подать кассационную жалобу. Но удостоверение кандидату вручили.

Газета могла бы поиронизировать и над практикой отказов в регистрации самовыдвиженцам на выборах, сложившейся в Приморском крае, и над заданностью плана (ой, только без круглых глаз) численности кандидатов на каждом округе. Нет, мы просто подождем, что будет дальше.

Евгений ИТАРОВ.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru