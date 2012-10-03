Капля дождя позволила рассмотреть профессионализм избирательной комиссии в Приморье

Банальная история для любых выборов с отказом в регистрации кандидатом в депутаты самовыдвиженца и последующее решение суда, обязующее его все-таки зарегистрировать, показали, сколь юридически безграмотными бывают члены избиркомов, от которых зависит легитимность избираемых органов власти. Думы Владивостока в данном случае.

Самовыдвиженцу в депутаты думы краевого центра по округу №8 Юрию РЯБКО территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района отказала в регистрации кандидатом, в частности и на том основании, что одну подпись эксперт посчитал недействительной. В колонке подписного листа, где потенциальный избиратель пишет адрес регистрации, в названии города эксперт не смог однозначно рассмотреть: то ли «ВлАдивосток» написано, то ли «ВлОдивосток». На эту буква упала капля дождя, поскольку сборщики подписей собирали их на улице в непогоду. Упавшая на букву капля стала для членов теризбиркома поводом для иронии, мол, это капля горя (для выдвиженца, конечно) или капля радости (для членов комиссии)?!.

- В любом законе есть не только буква, но дух закона, - доказывали представители кандидата в суде. – Анализируя подписи самовыдвиженцев, члены теризбиркома подменяют понятия: вместо выяснения достоверности подписи и идентификации потенциального избирателя с конкретным округом, комиссия упражняется в чистописании.

Самое интересное началось, когда члены территориального избиркома по Фрунзенскому району поставили на голосование вопрос: исполнять или нет решение суда. Точнее, вопрос стоял так: «Выдать или нет на основании решения суда удостоверение кандидата в депутаты?» Для справки, решение суда является обязательным для исполнения – неужели этого не объяснили членам теризбиркома их старшие товарищи из крайизбиркома на многочисленных обучающих семинарах!

Сам по себе, это чудный штрих к вопросу об уважении к судебной системе страны лиц, облеченных правом создавать равные условия для конституционного права избирать и быть избранным, и характеризующий… как бы так помягче, их недалекость. Они еще и голоса подсчитали. Большинство было «за», при одном «против» и одном воздержавшемся. И тут же и большинство, и те, что «за и против» единогласно решили подать кассационную жалобу. Но удостоверение кандидату вручили.

Газета могла бы поиронизировать и над практикой отказов в регистрации самовыдвиженцам на выборах, сложившейся в Приморском крае, и над заданностью плана (ой, только без круглых глаз) численности кандидатов на каждом округе. Нет, мы просто подождем, что будет дальше.

Евгений ИТАРОВ.