Путин поддержал приморских бунтовщиков

Владимир ПУТИН внес в список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) двух человек, пожаловавшихся ему во время визита во Владивосток на махинации при проведении праймериз единороссов.



Об этом стало известно на XX партконференции приморских единороссов, состоявшейся 1 октября во Владивостоке.

Напомним, во время визита Владимира Путина во Владивосток президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ и генеральный директор ООО «Дальрыбпорт» Людмила ТАЛАБАЕВА сообщили лидеру единороссов о нечестно проведенных праймериз по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы в Находке и Артеме. Итоги голосования в этих городах Владимир Путин отменил, а обоих бунтовщиков включил в список кандидатов в депутаты ЗС ПК по одномандатным округам. Партконференция «Единой России» 1 октября дружно утвердила отредактированный Москвой список.

На фото автора: участники партконференции «Единой России» единогласно поддержали отредактированный Москвой список кандидатов в депутаты ЗС ПК.