Президент России направил приветствие гостям и участникам IV Восточного экономического форума

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с приветствием к гостям и участникам IV Восточного экономического форума, который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке.

Президент России отметил, что за время проведения Форум стал востребованной площадкой для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов, и подчеркнул, что в этом году в мероприятии примут участие представительные делегации из более чем шестидесяти государств, сообщает Kremlin.ru.

В приветствии Президента Российской Федерации в частности говорится: «Тема нынешней встречи – “Дальний Восток: расширяя границы возможностей” – отражает наше стремление к более тесной интеграции России в систему экономических связей на огромном азиатско-тихоокеанском пространстве. Для содействия бизнес-инициативам в дальневосточных регионах мы сформировали территории опережающего развития со значительными преференциями для компаний, для запуска новых производств. Создали портовую зону с особым режимом таможенного и налогового регулирования – Свободный порт Владивосток. Реализуем масштабные социальные, инфраструктурные, образовательные и научные программы, проекты, направленные на поддержку экспорта и технологическую модернизацию. Все это открывает широкие перспективы для партнерства, торговли, долгосрочных капиталовложений, для освоения современных эффективных форм и моделей сотрудничества – в том числе в рамках таких многосторонних структур как Евразэс, ШОС, АТЭС».

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru