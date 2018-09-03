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Президент России проведет полноформатные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ВЭФ-2018
Всего в Форуме примут участие около 600 представителей КНР
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в России Ли Хуэем.
Основной акцент был сделан на участии официальной делегации КНР во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином в IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября. На встрече также обсуждались вопросы организации мероприятия с участием глав регионов России и губернаторов китайских провинций – таких, как Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Цзилинь, Ляонин, Внутренняя Монголия.
Всего в Форуме примут участие около 600 представителей КНР, в том числе губернаторы провинций, официальные лица, руководители государственных корпораций, представители бизнес-сообщества. Делегация КНР на ВЭФ-2018 будет самой представительной и многочисленной.
«Не сомневаюсь, что визит Председателя КНР во Владивосток станет важной вехой в развитии отношений между Россией и Китаем. Мы, в свою очередь, сделаем все необходимое для обеспечения плодотворного и эффективного участия китайской делегации в ВЭФ-2018», – подчеркнул Антон Кобяков, подводя итоги встречи.
Как ранее сообщал пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, это будет «полноформатный визит с очень богатой, обширной – и по содержанию, и по набору мероприятий – программой».
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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