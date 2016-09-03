Владимир ПУТИН: В ближайшие три года нужно выйти на устойчивый прирост населения в ДФО

Президент РФ Владимир ПУТИН выступил перед участниками Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке на пленарном заседании «Открывая Дальний Восток». Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, Путин увидел в регионе реальные перемены и обнадеживающие результаты.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу – сделать российский Дальний Восток мощным, динамичным и передовым. Мы уже видим тут реальные перемены и первые обнадеживающие результаты», - подчеркнул он.

По словам президента, здесь формируется позитивная демографическая динамика. Рождаемость уже превышает смертность, хотя отток еще есть. Но в ближайшие три года нужно выйти на устойчивый прирост населения в ДФО.

Также президент в своей речи обратился к правительству и попросил ускорить развитие острова Русский.

«Я уверен в успехе развития российского Дальнего Востока и реализации всех планов», - завершил этой фразой свое выступление Путин.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото пресс-служба ВЭФ.