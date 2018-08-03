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Владимир Пучков, ранее возглавлявший МЧС России, встретился с Митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином
Встреча прошла во Владивостокской Епархии
- Мы подписывали соглашение о взаимодействии между МЧС России и РПЦ по вопросам веротерпимости, служения людям. Во всех высших учебных заведениях МЧС России (их шесть) мы создали специальные кафедры. Мы занимаемся спасением, но всегда самым главным является спасение души. Наша «профессиональная» икона – Неопалимая Купина. Наши иконы были во всех главках, в том числе, на Северном Кавказе ее встречали. Это уважение друг к другу, ко всем конфессиям. Мне доверили честь возглавлять избирательный штаб кандидата в губернаторы Андрея Тарасенко, мы уже объехали почти половину всех муниципальных образований, везде обсуждаем насущные проблемы, - рассказал Владимир Пучков.
Много было сказано слов о том, как люди приходят к Богу. По словам Владыки Вениамина даже воинствующие атеисты наедине с собой в глубине души чувствуют тоску по чему-то прекрасному, что не найдешь в материи. Душа томится по этому, мы невольно ищем Создателя. Не сразу может человек Бога признать, но чувство религиозное с рождения свойственно человеку.
- В пятидесятые годы нашли пирамиду в Египте, и там нашли также мешочек пшеницы, а когда ее посеяли, создали ей климатические условия, а она пролежала 5 тысяч лет, она взошла… Вот так и человек рождается с религиозным чувством. Дайте условия и оно в человеке произрастет. А Приморский край он великий, здесь солнце восходит над Россией.
Владимир Пучков и Митрополит Вениамин обсудили проблему того, что люди уезжают из Приморья. По мнению Владыки Вениамина надо в Приморье условия жизни улучшать, чтобы не уезжали. Ведь как заселялось Приморье, переселенцы многие добирались Доброфлотом, они никогда кроме своей земли не видели ничего. Многие добирались через экватор, в трюме, а там жара, дети умирали, хоронили за бортом. Тяжело добирались. Из Черниговской губернии – значит Черниговка, из Полтавы – Полтавка. Так и возникли названия. И один чиновник как-то приехал к ним, посмотреть как живут, сочувствовал. А они ответили, что три годика поживем и здесь тоже будет Русь.
- Вот и надо создавать условия, чтобы люди не уезжали из Приморья, -подытожил Владыка.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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