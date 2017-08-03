Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гордепы будут начинать работу под гимн Владивостока
Дума города Владивостока четвертого созыва на своем последнем заседании кардинально поправила регламент. Нардепы отменили исполнение гимна РФ в начале заседания и заменили его на недавно принятый владивостокский. На защиту произведения АЛЕКСАНДРОВА и МИХАЛКОВА встали коммунисты, считающие, что принятый гимн города - эстрадная, попсовая мелодия. Тем не менее большинством голосов дума поддержала инициативу председателя комитета по местному самоуправлению единоросса Михаила ВЕСЕЛОВА. Изменения коснутся уже нового созыва, сообщает ИА PrimaMedia.
Автор инициативы уточнил, что комитет дал отрицательное заключение по этому вопросу, но совет думы поддержал предложение включить его в повестку. Как пояснил Веселов, предлагается исполнять гимн Владивостока при открытии заседаний думы.
Депутат Андрей ГАЛИЦКИХ попросил уточнить, зачем устраивать в гордуме «великое стояние» при прослушивании двух гимнов - России и Владивостока. И в этот момент стало ясно, что речь в документе идет не о дублировании, а о замене. Принятый депутатами ранее гимн Владивостока будет играть вместо «Славься, Отечество...».
Депутат Михаил Веселов уточнил, что гимн Владивостока длится 3 минуты 17 секунд, так что «великого стояния» нардепов не случится. Идею публично поддержал справорос Александр Юртаев, а вот другие представители оппозиции были против.
Депутат Павел ИЛЬНИЦКИЙ (КПРФ) отметил, что вопрос спорный.
- Его нужно доработать. Может быть, по праздникам начинать заседания с него, а в остальные заседания будет гимн России. Мелодия ведь спорная, эстрадная. Есть же разница: гимн России, настоящий гимн, и эстрадная музыка, - сказал Ильницкий.
Его поддержал Андрей Галицких.
- На набережной его можно слушать, вальсировать под него. У нас же тут не та ситуация. Гимн должен быть гимном, а не попсой, - заявил Галицких.
Прервал прения руководитель фракции ЕР Дмитрий ПЕНЯЗЬ. Большинством голосов депутаты поддержали отмену гимна РФ на заседаниях. «За» проголосовал 21 человек. Против - 6.
Отметим, что отчетное заседание, как и всегда, открывалось гимном РФ. Однако никто из депутатов его не пел, несмотря на то, что на экране выводится текст. Интересно, будут ли нардепы исполнять в дальнейшем то произведение, которым решили заменить российский государственный символ. Об этом узнаем уже после 10 сентября, когда будет избран новый состав гордумы.
Новости тематики
- Гордепы будут начинать работу под гимн Владивостока
- Агентство Invest India планирует принять участие в ВЭФ-2017
- Издательская компания "Золотой Рог" уведомляет
- "Навалявшим" сторонникам Навального казакам грозят судом
- В Приморье суд отстранил главу муниципального города на год
- Приморский "сокол Жириновского" долетел до Государственной думы
- Председателем Общественной палаты Приморья избран Борис Ступницкий
- Прокуратура может оставить Думу Владивостока без кворума
- "Дело Пушкарева" дошло до Верховного суда
- Грузы из Китая пойдут через Приморье быстрее
Новости раздела
- Гордепы будут начинать работу под гимн Владивостока
- В рабочем режиме
- "Электронные урны" уже на подходе к Владивостоку
- Бренд не имеет значения
- Для малого бизнеса формируют рабочую историю
- В Приморье депутатов заставят отпрашиваться по нужде
- Фундамент власти в Приморье решено не рушить
- Партии завершили выдвижение кандидатов в депутаты Думы Владивостока
- Агентство Invest India планирует принять участие в ВЭФ-2017
- Издательская компания "Золотой Рог" уведомляет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь...
- Международный фестиваль обжига керамики под открытым небом объединил Сахалин и Хоккайдо
- Американское издание пожалело "миллионы китайцев", которые разоряются в приморском казино
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- Корейским инвесторам на Дальнем Востоке включили зеленый светофор
- Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК "Золотой Рог": Китайская грамота, похоже, все еще недоступна
- Гости третьего ВЭФ во Владивостоке побывают на съемочной площадке
- Выставочный форум "ЭКСПО ДВ - 2017" в Хабаровске объединит значимые проекты
- В Хабаровск из Москвы впервые прилетел новый лайнер в фирменной ливрее АК Nordwind
- Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум