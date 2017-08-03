Гордепы будут начинать работу под гимн Владивостока

Дума города Владивостока четвертого созыва на своем последнем заседании кардинально поправила регламент. Нардепы отменили исполнение гимна РФ в начале заседания и заменили его на недавно принятый владивостокский. На защиту произведения АЛЕКСАНДРОВА и МИХАЛКОВА встали коммунисты, считающие, что принятый гимн города - эстрадная, попсовая мелодия. Тем не менее большинством голосов дума поддержала инициативу председателя комитета по местному самоуправлению единоросса Михаила ВЕСЕЛОВА. Изменения коснутся уже нового созыва, сообщает ИА PrimaMedia.

Автор инициативы уточнил, что комитет дал отрицательное заключение по этому вопросу, но совет думы поддержал предложение включить его в повестку. Как пояснил Веселов, предлагается исполнять гимн Владивостока при открытии заседаний думы.

Депутат Андрей ГАЛИЦКИХ попросил уточнить, зачем устраивать в гордуме «великое стояние» при прослушивании двух гимнов - России и Владивостока. И в этот момент стало ясно, что речь в документе идет не о дублировании, а о замене. Принятый депутатами ранее гимн Владивостока будет играть вместо «Славься, Отечество...».

Депутат Михаил Веселов уточнил, что гимн Владивостока длится 3 минуты 17 секунд, так что «великого стояния» нардепов не случится. Идею публично поддержал справорос Александр Юртаев, а вот другие представители оппозиции были против.

Депутат Павел ИЛЬНИЦКИЙ (КПРФ) отметил, что вопрос спорный.

- Его нужно доработать. Может быть, по праздникам начинать заседания с него, а в остальные заседания будет гимн России. Мелодия ведь спорная, эстрадная. Есть же разница: гимн России, настоящий гимн, и эстрадная музыка, - сказал Ильницкий.

Его поддержал Андрей Галицких.

- На набережной его можно слушать, вальсировать под него. У нас же тут не та ситуация. Гимн должен быть гимном, а не попсой, - заявил Галицких.

Прервал прения руководитель фракции ЕР Дмитрий ПЕНЯЗЬ. Большинством голосов депутаты поддержали отмену гимна РФ на заседаниях. «За» проголосовал 21 человек. Против - 6.

Отметим, что отчетное заседание, как и всегда, открывалось гимном РФ. Однако никто из депутатов его не пел, несмотря на то, что на экране выводится текст. Интересно, будут ли нардепы исполнять в дальнейшем то произведение, которым решили заменить российский государственный символ. Об этом узнаем уже после 10 сентября, когда будет избран новый состав гордумы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток