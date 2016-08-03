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В Приморье избран новый глава Спасска-Дальнего
По итогам голосования депутатов Спасского городского округа главой муниципалитета единогласно избран Вячеслав Квон. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте внутренней политики Приморского края, на голосование были представлены два кандидата, прошедшие конкурсный отбор.
«Всем участникам было необходимо пройти два этапа. Первый – проверка документов, второй – собеседование. Здесь кандидатам необходимо проявить свои лидерские качества, представить свою стратегию развития муниципального образования для того, чтобы конкурсная комиссия смогла разглядеть в нем перспективного руководителя района. Лучшие кандидатуры были выставлены на голосование депутатского корпуса», – рассказали в ведомстве.
За кандидатуру Вячеслава Квона свои голоса отдали 17 депутатов Думы.
Справка "ЗР": Вячеслав Квон родился 31 июля 1964 года в поселке Тавричанка Надеждинского района Приморского края. В 1986 году получил высшее образование в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации, по специальности «эксплуатация воздушного транспорта».
С 1981 по 1982 год работал электрослесарем в Тавричанском шахтостроительном управлении, с 1986 по 1999 – пилотом ОАО «Владивосток Авиа». С 1999 по 2000 год занимал должность директора ООО «Новошахтинск-транзит уголь», с 2001 по 2012 годы – директора ООО «Артемовское лесоперерабатывающее предприятие», с 2005 по 2012 – также директор ООО «Старт 1». С 2008 года является депутатом Артемовской городской Думы, а с 2012-го – председателем Думы Артемовского городского округа.
В 2015 году награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Приморского края. Женат, имеет двоих детей.
Напомним, 7 марта 2015 года в силу вступили поправки в закон «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края».
Согласно изменениям, кандидаты в главы муниципалитетов отбираются специальной конкурсной комиссией, в состав которой входят восемь человек. Четверо из них – депутаты Думы муниципалитета, четверо – назначаются высшим должностным лицом Приморского края. Кандидаты, прошедшие отбор, выставляются на голосование депутатов местной Думы.
Отметим, в 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского, Красноармейского районов. В 2016 году уже избраны главы Анучинского, Кировского и Пожарского районов, Находки и Спасска-Дальнего.
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