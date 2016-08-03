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Губернатор Приморья вошел в рабочую группу по разработке рейтинга экономического развития ДФО

03 Августа 2016, 14:35 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский вошел в рабочую группу по разработке рейтинга экономического развития субъектов Дальнего Востока. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", такое решение принято в ходе заседания Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ДФО.

Юрий Трутнев подчеркнул, что вместе с развитием всей территории Дальнего Востока принципиальное значение имеет развитие каждой отдельной его территории.

«В целом Дальний Восток развивается быстрее, чем другие части Российской Федерации. Но в этом процессе есть те, кто движется быстрее, и те, кто движется медленнее. Нельзя допустить, чтобы Дальний Восток развивался только за счет отдельных территорий, а все остальные будут отдыхать. Так не получится. Поэтому мы создадим условия равной напряженности», – обозначил он.

В ходе совещание принято решение разработать методику, по которой можно будет оценить экономическое развитие регионов Дальнего Востока. Этой работой предстоит заняться рабочей группе из трех губернаторов под руководством полпреда. В число трех глав вошел Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

«Мы договорились, что экономическое развитие субъектов Дальнего Востока будет носить соревновательный характер, то есть регионы будут рейтинговаться. Рабочая группа займется разработкой рейтинга под руководством Юрия Петровича Трутнева. Механизм рейтинга должен быть понятным и прозрачным для глав субъектов и их команд», – заявил глава Приморья по итогам совещания.

Предполагается, что будет сформирован лаконичный перечень критериев, на основании которых будут подведены итоги текущего года.

«Не для того, чтобы определить, кто лучше, а кто хуже. А для того, чтобы обозначить направление, по которому мы вместе движемся, выполняя поручения Президента. Это будут критерии, прежде всего связанные с ростом ВРП, то есть с экономическим ростом. Это критерии, связанные с привлечением инвестиций и с результатами миграционных процессов», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам Владимира Миклушевского, новый механизм позволит стимулировать территории к более эффективному развитию.

«Рейтинг предполагает такое хорошее соревнование глав дальневосточных регионов друг с другом, соревнование территорий – все для того, чтобы показатели экономики и социального развития на местах непрерывно улучшались», – подчеркнул Губернатор Приморского края.

Напомним, заседание Совета при полпреде Президента РФ в ДФО прошло сегодня в Южно-Сахалинске. В нем приняли участие главы субъектов Дальневосточного федерального округа и руководители федеральных ведомств. В повестку дня были вынесены вопросы: исполнение поручений Президента РФ по ускоренному развитию Дальнего Востока субъектами ДФО и распространение режима Свободного порта на другие территории Дальнего Востока.

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Теги: Трутнев  миклушевский  ДФО 



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