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Новый мэр Спасска-Дальнего уже на подходе
На минувшей неделе конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Спасска-Дальнего завершила прием документов от желающих возглавить город. 3 августа членам комиссии предстоит определить, кто из четырех претендентов может быть допущен к управлению городом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
К 26 июля пакет необходимых документов в комиссию предоставили юрисконсульт предприятия «Горэлектросеть» Владимир КИМ, педагог дополнительного образования Галина ЧАЮН, директор торгового дома «Магнат» Андрей БЕССОНОВ и председатель думы Артемовского городского округа Вячеслав КВОН. Последний считается фаворитом в силу своей лояльности руководству края, а кроме того, полномочия артемовских депутатов завершаются уже в 2017 году.
Второй этап конкурса на пост главы Спасска-Дальнего, ранее намеченный на 1 августа, перенесен на среду, 3 августа. По его итогам станет ясно, чьи кандидатуры будут предложены городским депутатам для рейтингового голосования. Впрочем, кто бы в итоге ни стал новым мэром Спасска, задача перед ним будет стоять непростая: уже несколько лет город живет в условиях жесткого бюджетного кризиса, накопив долги перед поставщиками услуг и социальными фондами. Кроме того, главе придется работать с думой, значительная часть депутатов которой – сотрудники контролируемого семьей Игоря ПУШКАРЕВА градообразующего предприятия «Спасскцемент».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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