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"Партия дела" снова взялась за дело
На фоне масштабной избирательной кампании практически незаметными пока остаются выборы в муниципалитетах Приморья. Между тем на выборах-2016 вновь может появиться интрига в Спасском районе, год назад ставшем ареной политико-криминального скандала краевого уровня, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Повторные выборы депутатов думы Спасского района Приморья станут единственной масштабной кампанией муниципального уровня 18 сентября. Итоги предыдущего голосования были признаны недействительными судом, вследствие чего «Партия дела», «Коммунисты России» и «Родина» лишились как своих представителей в думе, так и льготных условий на выборах в Законодательное Собрание.
Год спустя провести своих представителей в думу из выше перечисленных партий пытается только «Партия дела», в 2015 году ставшая главной мишенью кампании по отмене итогов выборов. На сей раз ее кандидаты выдвинуты в пяти одномандатных округах из 15-ти. При этом бывший председатель думы Спасского района, а ныне – председатель краевого отделения «Партии дела» Всеволод ИЮ в депутаты не баллотируется.
По итогам голосования 13 сентября 2015 года в думу Спасского района «Единая Россия» получила 39,34% голосов избирателей (8 мандатов), «Партия дела» - 12,24% (2 мандата), КПРФ - 11,73% (2 мандата), «Российская партия пенсионеров за справедливость» - 9,55% (1 мандат), «Родина» - 8,14% (1 мандат), «Коммунисты России» - 7,66% (1 мандат). ЛДПР и «Справедливая Россия» не смогли преодолеть проходной барьер.
По состоянию на конец июля «Партия дела» является единственным конкурентом «Единой России» на муниципальных выборах, за исключением значительного числа самовыдвиженцев. При этом в выборах в федеральный и региональный парламенты партия в 2016 году не участвует. А ввиду отсутствия партсписков на выборах районного даже избрание членов партии депутатами не даст «Делу» никаких преференций на выборах в краевой парламент в будущем.
Добавим, что еще в нескольких муниципальных думах 18 сентября состоятся довыборы депутатов по одному или двум округам, а в Тернейском районе предстоит «добрать» сразу троих депутатов. Кроме того, выборы глав пройдут в селах Малиновка, Веденка и Рождественка Дальнереченского района, а также в селе Пермское Ольгинского района. Избираться будут и главы двух сельских поселений Спасского района – Духовского и Спасского.
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