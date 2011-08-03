У госслужащих Приморья будет свой кодекс

Проект Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Приморского края принят в первом чтении на заседании краевого парламента.

Законопроект, внесенный на рассмотрение депутатов губернатором Приморского края, представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики госслужащих, уточнили в пресс-службе ЗС ПК. Документ содержит требования к антикоррупционному поведению гражданских служащих. Так, чиновник должен не допускать в своей работе конфликта интересов, обязан отчитываться о своих доходах, противодействовать проявлениям коррупции и принимать меры по ее профилактике. Гражданскому служащему запрещается получать вознаграждения от физических и юридических лиц. Подарки, полученные во время протокольных мероприятий необходимо передать в собственность Приморского края. Правда, предусматривается и возможность такой подарок выкупить в установленном законом порядке.

Служебная и профессиональная этика требуют от чиновников ценить конституционные права и свободы граждан, способствовать конструктивному сотрудничеству в коллективе и толерантному отношению к окружающим. Под запретом грубость, дискриминационные высказывания и действия, угрозы, оскорбления по отношению к гражданам. Начальники должны быть образцом профессионализма и безупречной репутации, создавать в коллективе благоприятный морально-психологический климат. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю.