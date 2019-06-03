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Страница истории: Манчжурская КВЖД

03 Июня 2019, 19:07 | Приморье

3 июня 1896 года в Москве был подписан секретный российско-китайский договор. Россия обещала защиту от возможной агрессии Японии и получила право на строительство в Маньчжурии КВЖД

На исходе XIX столетия, 3 июня 1896 г. в первопрестольной Россия и Китай заключили секретный военно-оборонительный союз. Его подписание было выгодно обеим державам. Дряхлевшая Цинская империя получала по нему гарантию защиты от агрессивно-экспансионистской политики Японии, в войне с которой годом ранее огромная Поднебесная империя потерпела просто-таки катастрофическое поражение от маленького островного государства. В выигрыше оставалась и Россия. Cкрепление договора подписями позволило ей незамедлительно приступить к строительству южной ветки Транссибирской магистрали — Маньчжурской (будущей Китайско-Восточной железной дороги или КВЖД), через одноименную северо-восточную китайскую провинцию. Это был кратчайший путь из Сибири (Чита) в российское Приморье (Владивосток). В результате держава запустила процесс экономического и культурно-политического проникновения Российской империи в приграничный Китай, заложив основы для создания уникального, хотя и весьма недолгого в исторической ретроспективе феномена маньчжурской Желтороссии. Кроме того, по условиям Московского договора Россия получала право в случае нападения на одну из сторон третьей державы захода в китайские порты своих военных судов, а также, что немаловажно, транзита через территорию Цинской империи по КВЖД своих войск и грузов как в мирное, так и в военное время.

Договор был завизирован с китайской стороны влиятельным сановником Ли Хунчжаном, а с российской — министром иностранных дел, князем А.Б. Лобановым-Ростовским и инициатором международного соглашения, министром финансов, графом С.Ю. Витте. Таким образом Российская империя реализовывала политику мирного проникновения в Поднебесную. В связи с секретным характером подписанного соглашения, не подлежавшего широкой огласке, стороны договора сочли излишним присутствие в тексте характерных для документов подобного рода дипломатических экивоков и витиеватостей. Зато антияпонская риторика российско-китайского договора была выражена в нем предельно четко: Россию, как и Китай, весьма беспокоили стремительно растущие геополитические аппетиты Страны восходящего Солнца.

Подготовила Елена ХЛОЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Манчжурская КВЖД  страница истории 



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