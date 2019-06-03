"Курилы мы не отдадим"

В соцсетях был проведен опрос общественного мнения, в котором приняли участие около 100 приморцев

Япония не станет заключать в конце июня, как планировалось ранее, рамочное соглашение по мирному договору. Об этом сообщила японская газета "Асахи симбун" со ссылкой на правительственные источники.

Сообщение "Асахи" косвенно, но подтверждает – обе страны вероятнее всего вышли на финишную прямую с вопросе о спорных островах на Курилах.

Мнения по поводу данной теме у жителей Приморья разделились.

В соцсетях был проведен опрос общественного мнения, в котором приняли участие около 100 приморцев. Ровно 50% из всех опрошенных придерживаются нейтральной позиции, ссылаясь на то, что, «этот мирный договор, по сути, не сделает их жизнь лучше».

- Что он есть и что его нет, нас это особо не заботит. (Михаил Иванович, 38 лет)

- Все равно рано или поздно что-нибудь да решат. Пока, как и всегда, подождем. (Лариса Николаевна, 42 года)

Практически 35% из всех опрошенных придерживались сугубо негативной оценки по данному вопросу. Причем люди осуждали не только действия Японии, но и России.

- Курилы мы им не отдадим! Ну и не нужен нам ваш мир! (Сергей Михайлович, 46 лет)

- История — это не односторонний предмет! У каждой страны есть свои принципы и факты, но то, что мы видим сегодня, это не что иное как базар! Одни торгуются, а другие подогревают этот спор. (Владимир Васильевич, 54 года)

Остальные 15% опрошенных не стали реагировать на эту новость, поскольку «ну и ладно».