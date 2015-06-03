Владивосток готовится стать первым в России свободным портом

Игорь Пушкарев убежден, что экономические трудности не помешают развитию Владивостока

Владивосток продолжает курс, заданный саммитом АТЭС, несмотря на сложную ситуацию в экономике страны. Такое мнение высказал мэр города Игорь ПУШКАРЕВ, выступая на прошлой неделе перед депутатами Думы Владивостока с ежегодным отчетом о работе администрации, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как признался глава Владивостока, 2014 год стал одним из самых непростых за время его пребывания в должности, однако трудности не заставили руководство города отказаться от важных для развития Владивостока проектов.

Развиваться несмотря на кризис

В отличие от ряда городов и районов Приморья, испытывающих трудности с финансированием даже текущих расходов, во Владивостоке ситуация все же благополучнее, и потому на повестке дня стоит не выживание, а всестороннее развитие. Игорь Пушкарев ясно дал понять это в самом начале своего выступления, подчеркнув, что начатые в прежние годы программы и проекты продолжались в 2014 году и продолжаются в 2015-ом.

- Я твердо убежден, что преодоление трудностей делает нас сильнее, дает возможность проявить инициативу, найти дополнительные ресурсы и добиться еще более серьезных результатов, - акцентировал Игорь Пушкарев, после чего привел конкретные примеры в подтверждение своих слов.

Так, в 2014 году во Владивостоке была ликвидирована многолетняя очередь в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет, свои путевки в детский сад получили 7384 малыша. Достижение этой цели стало возможным благодаря строительству и реконструкции 18 детских садов за последние шесть лет. Более 2 тыс. мест для малышей только в прошлом году создано в действующих садах - это равносильно еще восьми учреждениям. В настоящее время, по словам Игоря Пушкарева, ведется строительство еще шести ДОУ, ввод которых позволит обеспечить путевкой в детсад ребятишек в возрасте двух лет.

Социально-экономическую ситуацию во Владивостоке Игорь Пушкарев охарактеризовал как стабильную. Численность постоянного населения города за 2014 год увеличилась на 1,4 тыс. чел. (до 631,4 тыс. чел.) - как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста. Ситуация на рынке труда остается стабильной: 1 мая 2015 года численность официально зарегистрированных безработных во Владивостоке составила 1,1 тыс. человек - это самый низкий показатель за последнее десятилетие. При этом заявленная потребность организаций города в работниках достигает 13 тыс. человек.

Несмотря на негативные явления в экономической жизни страны, доходы владивостокцев в 2014 году продолжили расти. Среднемесячная начисленная зарплата выросла на 8% и составила 37,8 тыс. рублей. Реальная зарплата увеличилась на 0,6% - скромный показатель объясняется значительным ускорением инфляции в конце минувшего года и замедлением роста экономики. Однако финансовые обороты сферы общепита, оптовой и розничной торговли, платных услуг продолжали расти, а удельный вес малых и средних предприятий достиг 47% от общего числа хозяйствующих субъектов. Как следствие, растет и количество созданных МСП рабочих мест.

По словам Игоря Пушкарева, в 2014 году во Владивостоке успешно продолжалась реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья: в эксплуатацию введены сразу три новых жилых дома на 84 квартиры. Произошел существенный прорыв и было выдано в ходе жеребьевок более 1200 земельных участков для многодетных детей - сказалась огромная предварительная работа, в том числе даже внесены изменения в Генеральный план Владивостока.

Важным событием для горожан стало открытие в 2014 году трех многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы», что позволило жителям Владивостока сэкономить время при оформлении многих документов. Игорь Пушкарев проинформировал депутатов, что в текущем году к существующим МФЦ прибавятся еще два новых центра и филиал в Трудовом, что позволит покрыть сетью МФЦ все районы города. Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, насчитывает уже 64 позиции.

- Мы вправе гордиться многим, что достигнуто в 2014 году. Я убежден, что такое динамичное, поступательное развитие Владивостока продолжится и в нынешнем году, - подчеркнул Игорь Пушкарев.

Городу по силам новые стройки

Несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию, в 2014 году во Владивостоке шло дорожное строительство, и вскоре у нескольких загруженных транспортом улиц появятся объезды. Продолжается строительство дороги-дублера в районе улиц Вострецова и Днепровской, вновь появилась техника на трассе Снеговая - Горностай. Завершены работы на участке объездной дороги от проспекта «Красного знамени» до остановки «Школа милиции», который станет альтернативой перегруженным транспортом улицам Аллилуева и Котельникова. Уже в нынешнем году МУП «Дороги Владивостока» приступило к строительству дороги с асфальтобетонным покрытием между заводом «Варяг» и фабрикой «Заря», которая должна разгрузить основную транспортную артерию района - улицу Русскую.

В 2014 году продолжились изменения в сфере общественного транспорта, начатые несколько лет назад. По итогам года на 20 из 99 действующих автобусных маршрутов работало 157 муниципальных автобусов. На транспортной карте города появилось девять новых маршрутов, впервые был проведен конкурс среди перевозчиков на право работы на той или иной линии. До логического завершения доведена работа по восстановлению трамвайного маршрута №6.

В общей сложности всеми видами транспорта в прошлом году было перевезено 128 млн пассажиров, в том числе 119 млн - автобусным. Игорь Пушкарев добавил, что администрация не ставила и не ставит задачу сделать весь общественный транспорт муниципальным, однако появление на дорогах Владивостока «Манов» и «Фольксвагенов» задало новые стандарты для всех участников рынка автобусных перевозок: средний возраст городских автобусов значительно снизился, а коммерческие перевозчики стали более ответственно подходить к соблюдению расписания.

К слову, похожую стратегию власти города намерены реализовать и в сфере ЖКХ. В 2014 году во Владивостоке приступила к работе муниципальная управляющая компания - она должна стать примером для остальных УК, обеспечив высокий уровень обслуживания многоквартирных домов, в том числе «не востребованных» существующими обслуживающими организациями.

- Цель муниципальной УК - не подменить собой остальные управляющие компании, а всего лишь стимулировать их к более активной работе, - объяснил глава Владивостока.

Продолжая тему ЖКХ и благоустройства, глава города напомнил, что в 2014 году впервые на Дальнем Востоке во Владивостоке широко внедрена система раздельного сбора мусора: на улицах краевого центра установлено 90 контейнеров-«пирамидок» для сбора пластиковых бутылок, 150 контейнеров для сбора стекла, 23 специализированные емкости для ртутьсодержащих отходов - ламп и батареек. Эти мероприятия не остались без внимания даже за рубежом: международная экологическая организация «Гринпис» внесла Владивосток в список городов-лидеров, которые цивилизованно подходят к утилизации бытовых отходов.

Кроме того, за последние годы 64 сквера Владивостока оформлены в муниципальную собственность, что дает гарантию сохранности этих зон отдыха в будущем. Построено и реконструировано 17 скверов, каждый из которых имеет оригинальную планировку.

Основа свободного порта - люди

Игорь Пушкарев напомнил, что в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года президент РФ Владимир ПУТИН предложил дать Владивостоку статус свободного порта.

- Мы рассматриваем данный проект как прорыв в экономическом развитии не только нашего города, но и всего Дальнего Востока. В сочетании с развитием Владивостокской агломерации это будет способствовать формированию единого портового пространства, появлению новых точек развития, - считает глава Владивостока.

Мэр добавил также, что администрацией города совместно с экспертами в кратчайшие сроки были подготовлены предложения, включенные в законопроект «О Свободном порте Владивосток». Ожидается, что Госдума РФ примет документ уже этим летом.

По мнению главы, сегодня Владивосток уверенно продолжает линию развития, заданную саммитом АТЭС-2012.

- Нам под силу решать новые задачи, налаживать международные культурные связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы готовы стать первым российским городом, имеющим статус свободного порта, - заключил Игорь Пушкарев.

Однако свободный порт - это пусть и ближайшее, но будущее, а в настоящее время весомым ресурсом развития остается и муниципальное имущество. Глава Владивостока привел следующие цифры: в 2014 году на баланс города было поставлено имущества на 22,1 млрд рублей, а общая стоимость муниципальных активов практически достигла 100 млрд рублей. Однако основой экономики Владивостока были и останутся его люди.

- Жизнь людей должна быть комфортной, безопасной и интересной. Вот почему приоритетными для администрации Владивостока на 2015 год остаются задачи социальной поддержки населения, развития образования, культуры, спорта, реформирования системы ЖКХ, жилищного строительства, обустройства дорог и социальной инфраструктуры. И в нынешнем году мы будем успешно продолжать все то, что делали в предыдущие семь лет с того момента, как я был избран на пост главы Владивостока, - завершил свою речь Игорь Пушкарев.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.