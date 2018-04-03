Законы, отчеты, обращения…

Парламент края обратил внимание других органов власти на чувствительные для региона вопросы

Мартовское заседание Законодательного Собрания Приморья получилось не слишком продолжительным, но весьма насыщенным. Депутаты согласились с необходимостью финансовой поддержки сирот в части найма жилья, продлили налоговые льготы для инвесторов, а также заслушали ряд отчетов о состоянии инвестклимата и правопорядка в регионе. Кроме того, краевые парламентарии предложили федеральным органам власти подождать с повышением утилизационного сбора и ускорить принятие закона об обращении с безнадзорными животными.

Началось заседание парламента с минуты молчания по погибшим во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

- Мы глубоко потрясены этой трагедией и выражаем соболезнования родным и близким погибших, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК. - Трагедия не должна повториться. Сейчас органы прокуратуры и МЧС проводят проверки торговых и развлекательных центров края, депутаты также подключаются к этой работе.

Жилье для сирот: новые подходы

Краевой парламент уже неоднократно обсуждал вопросы, связанные с решением жилищной проблемы достигших совершеннолетия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди лиц данной категории сохраняется большая очередь на получение жилья - обеспечить квартирами всех в короткий срок не позволяют ограниченные возможности бюджета Приморья. Тем не менее, краевые законодатели совместно с прокуратурой Приморского края нашли способ хотя бы отчасти снизить напряженность в этом вопросе. 28 марта Законодательным Собранием был в первом чтении одобрен проект закона, дающий право на получение компенсации данным гражданам в случае, если они на момент достижения 23-летнего возраста еще не получили квартиру на основании решения суда и вынуждены снимать жилье. Для арендующих жилплощадь во Владивостоке максимальная сумма компенсации составит 5 тысяч рублей, в других населенных пунктах - 3 тысячи рублей.

- Процедура найма и сдачи жилья в аренду должна быть полностью прозрачна с точки зрения администрирования налоговых поступлений. Поэтому ко второму чтению мы подготовим поправки, обязывающие тех, кто сдает жилье, регистрироваться в налоговом органе, - подчеркнул председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС.

Добавим, что в сводном списке детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением, в 2017 году состояло более 6,5 тысяч приморцев. Из них право на компенсацию имеют более 5,1 тысячи человек. По предварительным расчетам, реализация закона о компенсации детям-сиротам части расходов за наем жилья в 2018 году потребует более 200 млн рублей.

Отчеты о бизнесе и правопорядке

Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ стал предметом обсуждения в ходе мартовской сессии ЗС ПК. Ранее обмен мнениями между бизнес-омбудсменом и депутатами состоялся на заседании комитета по экономической политике и собственности. А непосредственно в ходе мартовской сессии парламентарии задавали Марине Шемилиной вопросы о перспективах и проблемах резидентов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, а также получателей «дальневосточного гектара». Кроме того, со стороны депутатов прозвучало предложение провести совместный «круглый стол», посвященный вопросам тарифообразования для субъектов бизнеса. С этим предложением бизнес-омбудсмен согласилась.

- От имени депутатов Законодательного Собрания благодарю вас за ваш труд. Мы видим, что вы компетентно решаете все вопросы, которые стоят перед уполномоченным. Мы готовы помогать, - обратился к Марине Шемилиной председатель ЗС ПК Александр Ролик.

- Мы ждем, чтобы вокруг «больших» инвесторов, которые заходят в ТОРы, создавались малые предприятия. Приморцы готовы развивать малый бизнес. Однако необходимо еще много работать над решением вопросов, связанных с оформлением земли, доступностью кредитов, формированием тарифов, - прокомментировал отчет Уполномоченного председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.

Добавим, что одно из решений, принятых депутатами 28 марта, напрямую повлияет на работу компаний, реализующих инвестпроекты в Приморском крае. Речь идет о продлении льготы на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. По словам председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста АХОЯНА, сохранение этой льготы снизит нагрузку на компании, работающие в реальном секторе экономики, позволив им больше инвестировать в обновление и замену основных фондов.

Кроме того, 28 марта депутаты приморского парламента заслушали отчет главы управления МВД России по Приморскому краю Николая АФАНАСЬЕВА, а также задали ему ряд вопросов. Парламентарии акцентировали внимание главного полицейского Приморья на проблемах «мобильного мошенничества», распространения наркотиков среди учащихся, формирования добровольных народных дружин в муниципалитетах.

Письма в Москву

В ходе мартовского заседания депутаты ЗС ПК приняли сразу несколько обращений в адрес Правительства России, а также своих федеральных коллег - депутатов Государственной Думы РФ. Одно из обращений, которое будет направлено в кабинет министров, содержит просьбу рассмотреть возможность переноса срока введения изменений размеров утилизационного сбора на автомобили, который должен возрасти с 1 апреля. В приморском парламенте полагают, что резкое повышение величины сбора может стать чувствительным как для покупателей автомобилей, ввозимых в регион из соседних стран, так и для представителей автобизнеса.

В другом обращении депутаты ЗС Приморья попросили членов Правительства увеличить объемы госзадания и финансирования высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Нейрохирургия», распределяемые региону. Иногда пациентам бывает необходимо сделать операцию на двух или трех позвонках, а квота есть только на один. В итоге люди ждут очередной квоты и новой операции, а не получают нужную помощь одномоментно, хотя потенциал учреждений, оказывающих высокотехнологичную медпомощь в Приморье, позволяет делать больше операций, чем сейчас.

Кроме того, в адрес Госдумы РФ приморскими депутатами направлено обращение о необходимости скорейшего принятия федерального закона, касающегося обращения с безнадзорными животными.

На фото: Депутаты на мартовском заседании приняли решение тем сиротам, кто не получил по достижении совершеннолетия положенной по закону квартиры, выплачивать компенсацию на аренду жилья.

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Артем СТРОГИН.