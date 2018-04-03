Виталий Веркеенко отработал в кресле мэра 100 дней

Виталию Веркеенко удалось за 100 дней проявить себя по-настоящему народным градоначальником, искренне воспринявшим все проблемы Владивостока

100 дней в качестве оценки деятельности руководителя на своем посту впервые использовали при Франклине Делано Рузвельте в 1933 году. Россия - не Америка, и Владивосток по-прежнему не Сан-Франциско. Но за столь короткий период времени наш новый мэр поставил на повестку дня вопрос о присвоении Владивостоку официального статуса столицы Приморского края, снял с торгов объекты Владивостокской крепости, заявив о необходимости создания единого оператора по их управлению.

Военный пост Владивосток - под этим наименованием был основан город у моря 157 лет назад. Свою миссию форпоста на Дальнем Востоке он несет и по сию пору. Виталий Веркеенко за три месяца доказал, что намерен серьезно улучшить городскую инфраструктуру, опираясь на культурное наследие, сознательность и любовь к Владивостоку его жителей. Беспрецедентное количество встреч на предприятиях, изучение городского хозяйства, поиск инвесторов и установление контактов с международными партнерами, сыплющиеся обращения от горожан в социальные сети и на личный телефон - это лишь малая толика работы нынешнего главы города.

Реакция и стратегия

Как мы видим, многие реактивные, как сегодня принято говорить, действия нынешнего градоначальника имеют стратегический характер. Так, снегопад во Владивостоке всегда является ярким маркером для любого градоначальника, жители города воочию могут убедиться, справится «муниципальная машина» с такой задачей или будет буксовать?! В марте краевой центр накрыло беспрецедентным уровнем снежных осадков. Новый глава города принял решение свозить снег на центральную площадь и выслушал много упреков в свой адрес. Тем не менее, процессом пришлось управлять в ручном режиме, чтобы разгрузить магистрали.

«Во Владивостоке нет согласованной площадки для складирования снега. Ответ всегда подгонялся под условия задачи. Согласно требованиям, такая площадка должна иметь асфальтированное или бетонное основание, систему ливневой канализации и т. д. Так вот, площадь соответствует им гораздо больше, чем какая-либо другая. Конечно, в качестве временной, и на период кризисной ситуации. На будущее нужно выработать систему управления и организации работ, комплектации звеньев, оптимальный режим работы и мотивацию специалистов в различных ситуациях... Задач 100, а бюджета на 10. Нельзя сшить 7 шапок из одной шкуры. Приходится выбирать», - заявил глава Владивостока.

Сегодня перед городским хозяйством остро стоит задача покупки, а также аренды новой спецтехники. Город смогли очистить 85 единиц снегоуборочной техники, тогда как необходимо 500 подобных автомобилей.

Дороги и транспорт

Было бы странно, если б новый глава города смог обойти транспортные проблемы стороной. Реанимация идеи построения Владивостокской кольцевой дороги - одна из них. Виталий Веркеенко предлагает найти финансирование через режим концессии и использование федеральной поддержки. «Конечно, требуется время на поиск инвестора, проектирование, изыскания и строительные работы. Но мы предпримем все усилия, чтобы завершить эту работу как можно раньше. Так, я уже дал соответствующее поручение начать готовить проект планировки территории, не дожидаясь концессионного соглашения, для того чтобы не терять время. Я для себя ставлю задачу завершить первый этап ВКАД в течение 5 лет», - заявил глава Владивостока.

Разгрузке Владивостока от автотранспорта должна способствовать и эффективная работа с европротоколами на дорогах нашего города, что позволит сократить оформление аварий до 10 минут. Принято решение о проведении обучающих семинаров с участием аварийных комиссаров, представителей страховых компаний и ГИБДД.

Уже сегодня рассматривается вопрос строительства во Владивостоке перехватывающих платных стоянок для частных автомобилей, и это тоже важно.

Слов об эффективной работе муниципального транспорта и прежде было сказано немало. В 2012 году, в канун саммита АТЭС, казалось бы, проблема была решена. В буквальном смысле слова инспекция мэра на муниципальное предприятие «ВПОПАТ-1» оголила насущные проблемы. 70 автобусов MAN оказались в нерабочем состоянии. По итогам Виталий Веркеенко дал руководству ВПОПАТ-1 время на подготовку эффективного и реалистичного плана выхода предприятия из кризиса.

Транспортные артерии города должны быть комфортны и эффективны. Поэтому такие вопросы оказались на повестке дня в эти 100 дней у нового мэра - придание нового импульса развития городскому электрическому транспорту, развитие проекта «Городская электричка», а также создание единого транспортного билета, и даже запуск электричек по Корабельной Набережной в рамках экскурсионных маршрутов и т.д. Разумеется, были заявлены и задачи, реализуемые в ближайшее время - запуск нового автобусного маршрута, связывающего микрорайон «Патрокл» с центром Владивостока, ремонт железнодорожного переезда в районе «ДСК», обеспечение транспортной доступности жителей города с поселком Емар.

Кстати, ровно эти задачи - перераспределение транспортных потоков - ставит перед городом Виталий Веркеенко, говоря о необходимости переноса административных зданий из центра Владивостока и организации прогулочных зон для горожан, в том числе создания свободной от транспорта современной привокзальной площади.

Вытянуть туристический статус

Владивосток назван третьим городом в стране по популярности у зарубежных туристов, и давно является 10-м портом мира по привлекательности посещения его иностранными судами. Свое видение о развитии туристической отрасли в нашем городе Виталий Веркеенко не раз представлял в социальных сетях, в эфире и на страницах СМИ – в первую очередь сами владивостокцы должны почувствовать комфорт за счет развития туристической сферы и экономического развития своего города. Уже в нынешнем году в рамках совместных проектов с администрацией Приморского края, городу будет выделено 160 млн рублей для внедрения их в жизнь.

Одновременно понимая, что без инвестиций в сфере туризма обойтись сложно, администрация города во главе с Виталием Веркеенко ведет переговоры с японскими и корейскими компаниями. Вновь стоит на повестке дня вопрос о строительстве рыбного рынка во Владивостоке. Иностранные инвесторы уже предлагают проекты, которые включают полный спектр бизнес-процессов в сфере рыбопереработки - от ритейла для свежей рыбы, до создания в его контексте ресторанов и фуд-кортов. Японская корпорация готова заняться оснащением нашего города «умными» светофорами и даже безтраншейной санацией трубопроводов без раскопок.

Уже сегодня ведется предметный разговор об оснащении Спецзавода № 1 современным оборудованием в рамках сотрудничества с японскими компаниями «Нихон дзоки сэйяку» и «Санко».

Китайские инвесторы активно интересуются проектами ВКАД и возрождением квартала «Миллионка». Вопрос о реновации китайского театра, сохранившегося с начала XX века, где сегодня располагается детско-юношеская спортивная школа «Гармония», оказался одним из самых острых при обсуждении с общественностью. Глава города лично заверил коллектив и всех учащихся школы, что помещение будет сохранено, в то же время будет разработан план строительства нового достойного здания для юных спортсменов, либо найдена адекватная замена.

Планов действительно много, их реализация, надеемся, произойдет на наших глазах. Ясно одно - Виталий Веркеенко не собирается отсиживаться в стороне и прятаться в кабинетах власти. Он прост и доступен для правильных идей и внятных предложений о развитии города и улучшении жизни горожан. Как кандидат, не получивший ни одного «черного шара», он имеет большой кредит доверия. Будем помогать.

КСТАТИ

И вновь багульник зацветет…

Самые тривиальные меры по благоустройству города оказываются самыми эффективными. В качестве ближайших планов – благоустройство видовой площадки на ул. Добровольского и зоны отдыха на ул. Черемуховой, «Писательского сквера» возле ДКЖД, решение проблемы с озером на Патрокле совместно с предпринимательским сообществом. Владивосток в прямом смысле заиграет другими красками, если будет реализована инициатива главы города по высадке багульника и хвойных деревьев на сопках форпоста.

Развитие ТОСов, по мнению Виталия Веркеенко, должно повысить качество жизни во Владивостоке. На данные подразделения будут возложены обязанности приведения в порядок дворов города через системы грантов и других финансовых инструментов. Часть средств будут аккумулированы в мобильных бригадах, которые будут оперативно выполнять заявки административно - территориальных управлений (АТУ).

Организована работа единой городской диспетчерской службы, которая принимает все жалобы и заявки обо всех происшествиях в коммунальной сфере Владивостока. Прекращена отсылка с телефона на телефон. В равной степени, обращаясь по специальным телефонам диспетчеров АТУ, горожане информируют об открытых люках канализации. Такие вопросы решаются теперь в оперативном порядке, как говорится, проверено на себе.

На фото: Многочисленные встречи мэра Виталия Веркеенко в трудовых коллективах помогли погрузиться в городские проблемы.

Фото из архива.

Яна МАЛЬЦЕВА.