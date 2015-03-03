В Приморье идет реформа местного самоуправления

В ходе февральской сессии приморские депутаты продолжили работу над реформой местного самоуправления, рассмотрели целый ряд социально значимых законопроектов и провели первую в этом году корректировку краевого бюджета-2015.

В начале заседания депутаты откорректировали бюджет Приморья, увеличив доходную и расходную части до 81,7 млрд и 88,9 млрд рублей соответственно, при этом размер дефицита остался прежним - 7,2 млрд рублей. Представляя поправки, первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ сообщил о поступлении в край федеральных средств в размере 853 млн рублей. 504 млн рублей из этой суммы направляются на ежемесячные выплаты многодетным семьям Приморского края, 280 млн - на лекарственное обеспечение детей-инвалидов, 68 млн рублей - на обустройство беженцев с Украины, находящихся в пунктах временного размещения, и пр.

Если говорить о других расходах, 143 млн рублей предполагается выделить для финансирования трех новых КГУПов, потребность в которых возникла в связи с реформой местного самоуправления и изменением краевого законодательства.

1,4 млрд рублей будет направлено в уставный капитал ОАО «Наш дом - Приморье» для завершения строительства пятизвездочных отелей «Хаятт» во Владивостоке. «Этот вопрос вызвал наибольшее количество споров, - прокомментировал спикер Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ. - Мы считаем, что достроить эти объекты необходимо, а потом уже выставлять их на продажу, чтобы возместить средства, затраченные на строительство из краевого бюджета».

Несмотря на протесты парламентской оппозиции, большинством народных избранников предложенная корректировка была одобрена сразу в трех чтениях.

Еще один принятый депутатами документ касается реформы местного самоуправления. Главное новшество заключается в том, что теперь главу администрации городского округа или муниципального района Приморья будут избирать местные депутаты (такую возможность предусматривает федеральное законодательство). Перечень кандидатов, по новым правилам, составляет конкурсная комиссия, которая формируется губернатором и депутатами на паритетных началах.

Напомним, что предыдущий законопроект, принятый краевыми депутатами осенью 2014 года, вводил «двуглавую» модель управления, состоящую из мэра и сити-менеджера. Но эта модель, по мнению большинства парламентариев, по сути является конфликтной. В конечном итоге, с учетом изменения федерального законодательства, возникла новая законодательная инициатива. Соответствующий законопроект был внесен в приморский парламент депутатами-единороссами, утвержден большинством голосов и должен вступить в действие уже 7 марта текущего года.

Добавим, что в рамках реформы местного самоуправления депутаты рассмотрели целый блок законопроектов о разграничении объектов собственности между сельскими поселениями и муниципальными районами.

В первом чтении были одобрены поправки в краевой закон о доступной среде для инвалидов. Основанием для корректировки стало изменение федерального законодательства в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Кроме того, соответствующие поправки были внесены в законы Приморского края о библиотеках, музеях, об организации учреждений культуры и искусства, где также должны быть созданы все необходимые условия для посетителей с ограниченными возможностями.

Кроме того, депутаты приняли обращение к председателю Госдумы РФ Сергею НАРЫШКИНУ по вопросу правового регулирования оборота информации в сети Интернет: речь идет о доступе к неправомерным сайтам через файлообменники. С такой инициативой выступил депутат-справедливоросс Алексей КОЗИЦКИЙ при поддержке Уполномоченного при губернаторе Приморского края по правам ребенка. Главная цель, которую преследуют законодатели, - обеспечить информационную безопасность детей.

Еще одно обращение, направленное приморскими депутатами спикеру федерального парламента, связано с изменением земельного законодательства. Согласно новому федеральному закону с 1 марта 2015 года право распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, получают органы местного самоуправления поселений. Но «на сегодняшний день в поселениях практически отсутствует необходимая для осуществления новых полномочий ресурсная база», говорится в обращении. Вот почему приморские депутаты предлагают перенести этот срок на 1 января 2017 года.

Народные избранники заслушали также отчет краевого Уполномоченного по правам человека Валерия РОЗОВА и начальника краевого Управления МВД Николая АФАНАСЬЕВА о работе в 2014 году. «Нам нужен краевой закон о добровольных народных дружинах, - отметил генерал Афанасьев. - Примите его, пожалуйста, побыстрее. Мы уже начали создавать дружины - они могут оказать серьезную помощь в наведении общественного порядка».

Наконец, в ходе февральской сессии депутаты одобрили кандидатуру Александра КОСТЕНКО в качестве председателя комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности. Напомним, Александр Иванович сменил на этом посту Виктора ГРЕБНЕВА, который пересел из депутатского кресла в кресло главы департамента промышленности и транспорта Приморья.

«Главными вопросами вижу для себя принятие антикризисных мер в экономике края, а также программы по поддержке предпринимательства, по развитию различных отраслей производства, - отметил Александр Костенко. - Очень важно поддерживать тех предпринимателей, которые уделяют большое внимание развитию социальной сферы. Все эти вопросы, на мой взгляд, должны входить в круг интересов комитета Законодательного Собрания по экономике и собственности».

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.