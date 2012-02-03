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Приморского вице-губернатора Шемелева сменил бывший советник вице-мэра Москвы
Вице-губернатором Приморья, курирующим вопросы внутренней политики, назначен Иван МОСТОВИЧ, ранее занимавший должность вице-президента инвестиционной группы "Сумма" по корпоративным отношениям.
Помимо управления внутренней политики, Мостович будет курировать деятельность управления по делам молодежи, представительства администрации края при правительстве России, а также вопросы связи и массовых коммуникаций.
Ранее вопросы внутренней политики курировал 35-летний вице-губернатор края Александр ШЕМЕЛЕВ, покинувший администрацию в конце января. Есть мнение, что Шемелев, курировавший выборный процесс в крае, ответил за низкие показатели "Единой России" на выборах 4 декабря.
Иван Мостович родился в 1979 году в Комсомольске-на-Амуре в семье военнослужащего. Окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности "государственное и муниципальное управление". C 1998 по 2002 - работал советником вице-мэра Москвы Валерия Шанцева по связям со СМИ, в 2002 создал и возглавил коммуникационную группу PRCB, в 2005 - пресс-секретарь движения "Наши", с 2006 - генеральный директор правозащитного движения "Сопротивление", в 2008-2009 годах - начальник управления общественных связей и информации ЦИК РФ. В 2010-2011 годах работал в частном бизнесе.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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